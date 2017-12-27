Обама розказав принцу Гаррі чим небезпечний Інтернет

В інтерв'ю британському принцу Гаррі, який виступив в ролі ведучого програми на BBC Radio 4, колишній президент США Барак Обама поділився своїми думками та враженнями після того, як він залишив Білий дім.

Кенсінгтонський палац заявив, що інтерв'ю було записано в Торонто у вересні під час Invictus Games – спортивних змагань для поранених військовослужбовців за ініціативою принца Гаррі.

Одна з небезпек Інтернету в тому, що люди можуть жити повністю в різних реальностях. Вони можуть опинитись в інформаційному коконі, який посилює їх існуючі упередження

Інтерв’ю стало першим для Обами з того часу, як він полишив посаду президента в січні і було опубліковане лише недавно, повідомляє CBS.

В інтерв'ю Обама наголосив на тому, що його непокоїть вплив Інтернету на суспільне життя.

"Одна з небезпек Інтернету в тому, що люди можуть жити повністю в різних реальностях. Вони можуть опинитись в інформаційному коконі, який посилює їх існуючі упередження", - сказав Обама.

"Питання в тому, як ми скористаємось з цієї технології таким чином, який би дозволив розмаїття голосів, неоднорідність думок, не призвів би до "балканізації" суспільства, а дозволив людям знайти точки дотику", - сказав він, повідомляє CBS.

Обама зауважив, що особисті контакти запобігають формуванню екстремальних поглядів.

Правда в тому, що в Інтернеті - все спрощене, а коли люди зустрічаються один з одним, виявляється, що їх погляди дуже складні

"Соціальні медіа є справді потужним інструментом, завдяки якому люди зі спільними переконаннями можуть об’єднатись, дізнатись один про одного, але потім для них важливо спілкуватись поза Інтернетом, зустрітись в барі, в релігійних місцях, громадах, дізнатись більше один про одного, тому що правда в тому, що в Інтернеті - все спрощене, а коли люди зустрічаються один з одним, виявляється, що їх погляди дуже складні", - сказав Обама.

Говорячи про свій відхід з посади президента, Обама сказав, що в день коли він полишав Білий дім, він був спокійним, хоча багато роботи залишилось незакінченою, повідомляє CBS.

Обама зазначив, що відчув "велике полегшення" від того, що тепер має можливість зранку складати власний порядок денний, а також має більше часу на бесіди зі своєю дружиною Мішель.

"Я сумую за роботою, адже вона була захоплюючою". Так відгукнувся Обама про вісім років, які він провів на посаді президента, наголосивши на реформі охорони здоров’я як на одному з досягнень, яким він найбільше пишається.

В розділі бліц-інтерв’ю принц Гаррі також поставив запитання, які, як правило, ставлять зіркам шоу-бізнесу, а не політикам. Так, колишній президент не став відповідати на запитання про те, якій нижній білизні він надає перевагу – трусам-боксерам, чи укороченим трусам, однак зазначив, що йому більше подобається співачка Аріта Франклін, ніж Тіна Тернер, сказавши про королеву соул-музики: "Аріта – найкраща". Він також зауважив, що йому більше подобається зірка баскетболу на пенсії Майкл Джордан, аніж теперішня зірка – ЛеБрон Джеймс, повідомляє CBS.

Наприкінці шоу, Гаррі не сказав чи запрошено Обаму на весілля принца з американською акторкою Мейґан Маркл, що заплановане на травень. Принц Гаррі зазначив, що перелік гостей ще не складено, повідомляє видання.

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