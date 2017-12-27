Обама став "чоловіком, яким Америка захоплюється найбільше"

Десятий рік поспіль, колишній президент США Барак Обама очолює рейтинг чоловіків, "якими найбільше захоплюється Америка", згідно з результатами опитування, проведеного компанією Gallup, повідомляє видання The Hill.

Опитування проводилось практично кожного року, починаючи з 1946 року. У респондентів запитують, який чоловік та жінка викликають у них найбільше захоплення, а також про те, хто є другим за значенням.

Цього року, Обама став першим, здобувши 17 відсотків голосів. Президент Трамп відстав ненабагато і отримав 14 відсотків. За Трампом йдуть Папа Римський Франциск (3 відсотки) та проповідник Біллі Ґрем (2 відсотки). До рейтингу також увійшли сенатор Джон Маккейн, бізнесмени Білл Ґейтс та Ілон Маск і Далай-лама.

Маск та керівник компанії Amazon Джефф Безос вперше потрапили у перелік.

Серед жінок, якими найбільше захоплюється Америка, першу позицію зайняла Гілларі Клінтон. Вона очолює рейтинг вже вшістнадцяте, отримавши 9 відсотків. Клінтон протрималась на чолі рейтингу довше ніж будь-яка інша жінка, повідомляє Gallup. Однак, тепер її рейтинг є найнижчим за 15 років, що, можливо, означатиме, що вона скоро втратить лідерство в рейтингу.

До переліку також увійшли Мішель Обама (7 відсотків), телеведуча Опра Вінфрі (4 відсотки). До десятки також потрапили Меланія Трамп, королева Єлизавета ІІ, канцлер Німеччини Анґела Меркель, співачка Бейонсе та посол США до ООН Ніккі Гейлі.

Дивіться також: Українці в тренді 2017: молодий художник створює портрети з харчів

​