Обама виступив з безпосередньою критикою Трампа

Місяцями колишній президент не заявляв активно про свою політичну позцію. У приватному спілкуванні Обама критикував Трампа, але заявляв, що не хотів би посилювати протистояння зі своїм наступником, який часто негативно відгукується про нього у Twitter і в ремарках перед дружньо налаштованою аудиторією, пише The Hill.

Через два місяці маємо шанс – не певний – відновити подобу раціональності в нашій політиці

Під час звернення, яке тривало годину, Обама виступив з різкою критикою Трампа, назвавши його підхід «політичним мороком». Він порівняв Трампа до іноземних демагогів. «Це не нормально. Зараз надзвичайні і дуже небезпечні часи, - виголосив Обама під час своєї промові в Університеті Іллінойсу. – Однак, є гарна новина – через два місяці маємо шанс – не певний – відновити подобу раціональності в нашій політиці, повідомляє The Washington Post.

Вибачте, дивився (промову – ГА) але заснув. Він дуже гарний, дуже добре присипляє

Обама закликав демократів брати активну участь в проміжних виборах в США.

Практично відразу після різкої промови свого попередника, Трамп жартома відповів: «Вибачте, дивився (промову – ГА) але заснув. Він дуже гарний, дуже добре присипляє».

Обама розкритикував Трампа за дії, які, на його думку, шкодять прогресу Америки від заборони в’їзду для громадян ряду мусульманських країн до недостатньої, на думку Обами, реакції Трампа у відповідь на стрілянини в школах. Він розкртикував напади Трампа на ЗМІ і рішення вийти з Паризької угоді зі зміни клімату, а також дії уряду з подолання наслідків урагану в Пуерто-Рико.

«Я знаю, що є республіканці, які переконані, що уряд має втілювати лише мінімальний набір функцій, але, що однією з таких функцій має бути те, щоб біля 3 000 американців не гинули під час урагану», - сказав Обама.

Чим більше Обама говорить про «гарні старі часи» свого президентства, тим ймовірніше переобрання Трампа

Впливові республіканці різко відреагували на промову, заявляючи, що рішення Обами повернутись на політичну арену може спрацювати їм на користь. «Чим більше Обама говорить про «гарні старі часи» свого президентства, тим ймовірніше переобрання Трампа», - написав у Twitter сенатор-республіканець Ліндсі Грем. «Справді, найкраще пояснення перемог президента Трампа – це «результати» прездентства Обами!»

Кортні Александер, речниця Фонду лідерства Конгресу, неурядової організації пов’язаної зі спікером Палати Представників США Полом Раяном, заявила, що вітає роль Обами в теперішніх перегонах.

«Ніщо не може бути краще, ніж коли Обама і Пелозі роз’їжджатимуть країною до листопада як нагадування виборцям про провали часів Обами та Пелозі з високими податкам та зростанням урядових витрат», - сказала вона.

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