Прадавню істоту з глибин назвали на честь Обами

Викопну істоту назвали на честь 44-го президента США, щоб вшанувати любов Барака Обами до наук

Істоту, яка жила в океані 500 мільйонів років тому і чиї скам'янілі рештки були нещодавно здайдені, назвали на честь колишнього президента США Барака Обами. Про це повідомляє USA Today reported.

Прадавня істота мала дископодібну форму та була всього кілька сантиметрів завдовжки. Її поверхня була вкрита спіралевидним заглибленнями, а все своє життя вона проводила на океанському дні, розповіли вчені з Університету Каліфорнія-Ріверсайд.

Obamus coronatus було одним із найстарших створінь, які існували на планеті Земля. Його відкрили у пласті скам'янілостей у гірському масиві у південній Австралії повідомляє USA Today.

Викопну істоту назвали на честь 44-го президента США, щоб вшанувати любов Барака Обами до наук.

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