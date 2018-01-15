Чи об’єднаються Меркель та Макрон проти Трампа в Давосі?

Канцлер Німеччини Анґела Меркель розглядає можливість приєднатись до президента Франції Еммануеля Макрона на Світовому економічному форумі в Давосі наступного тижня. "Це може перетворитись на епічне світоглядне зіткнення з президентом США Дональдом Трампом", - розмірковує Reuters.

Світовий економічний форум в Давосі заплановано на 23-26 січня. Гаслом форуму цьогоріч стане: "створення спільного майбутнього в роз’єднаному світі". В форумі планують взяти участь 60 голів держав та урядів.

Візит Трампа в Давос стане першим для президента США з часу відвідання форуму Біллом Клінтоном в 2000 році. Трампа супроводжуватиме велика делегація, до якої, за повідомленнями, увійде зять президента Джаред Кушнер, міністр фінансів США Стів Мнучин та Держсекретар Рекс Тіллерсон.

Раніше очікувалось, що Меркель вже втретє пропустить Давос, цього разу через непевний прогрес в формуванні уряду після виборів в вересні в Німеччині.

Однак, після досягнення попередньої домовленості про створення коаліції, німецькі посадовці стверджують, що Меркель все ж планує поїхати до Давосу. Це може стати великою противагою Трампу, промову якого заплановано на останній день форуму, зазначає агентство.

Участь Меркель у форму означатиме також і її повернення на політичну сцену, вважає новинне агентство.

Доповідь Меркель, як і доповідь Макрона заплановано на 24 січня, за два дня до доповіді Трампа, що дозволить їй підтвердити відданість реформуванню Європейського союзу після виходу Великобританії та ліберальним цінностям, наголошує Reuters.

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