"Україна повертається на ринки капіталу", - в ЄБРР привітали випуск євробондів Україною

"Україна повертається на ринки капіталу". Так відреагував високопосадовець ЄБРР і колишній керуючий директор банку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж.

В своєму коментарі у Facebook, Маліж наголосив, що великі компанії державної власності також планують розмістити облігації.

"Це дуже добре, це дасть інвесторам додаткову впевненість та приверне увагу. Це показує якого прогресу досягла країна за останні чотири роки. Це також надає підтримку реформаторам з продовження прогресу і втілення важливих проектів, навіть тепер, коли у політичній ситуації домінують наступні вибори".

Цього тижня Україна вперше розмістила єврооблігації з того часу, як у минулому році настала пауза у надходженні фінансування МВФ.

Розміщення обсягом у 2 мільярди доларів відбулось після того, як МВФ погодив на робочому рівні нову програму для України.

725 мільйонів доларів отриманих коштів буде використано на погашення єврооблігацій, строк виплат за якими настане у лютому 2019 року, а решту буде використано для загальних урядових витрат, пише Financial Times.

Це перший випуск довгострокових боргових інструментів з листопада минулого року, коли Україна отримала 3 мільярди доларів від інвесторів – у першому розміщенні деномінованих в доларах облігацій з часу незаконної анексії Криму.

Минулого місяця британський суд підтримав Україну в протистоянні з Росією стосовно невиплати облігації на 3 мільярди доларів 2013 року.

Яким би не було рішення британського Верховного суду, це вплине на світову фінансову систему. Перемога України призведе до розгляду справи по суті і може означати, що політичні обставини видачі боргу можуть ставати аргументом в суді.

Перемога ж Росії призведе до значних ризиків дефолту України. Вона також посилить стратегію Росії з використання ринків приватного боргу у поєднанні з агресивною міжнародною політикою для затвердження свого впливу, наголошують аналітики.

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