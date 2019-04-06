Арбітри СОТ визнали законними російські обеження на транзит з України

Світова організація торгівлі (СОТ) винесла рішення на користь Росії в суперечці проти України. В рішенні підтверджується, що Росія мала право запроваджувати обмеження на транзитні перевезення з України через територію Росії, з міркувань національної безпеки.

Москва запровадила обмеження на транспортування з України на початку 2016 року, зокрема, ввівши вимогу для поставок до країн Центральної Азії лише з території Білорусі. Україна ж заявляла, що такі дії обмежують доступ українських товарів до регіону і така позиція Росії порушує низку статей Генеральної угоди про тарифи та торгівлю (GATT). Росія ж заявляє, що мала право запроваджувати обмеження через надзвичайні обставини у двосторонніх відносинах, що виникли в 2014 році. Україна подала заявку до СОТ з цього питання в лютому 2017 року. СОТ прийняла до розгляду справу, попри позицію Росії та США стосовно того, що арбітри СОТ не можуть приймати рішення стосовно питань національної безпеки, про які йдеться в статті 21 GATT.

В короткому викладі рішення СОТ йдеться, що «надзвичайні обставини 2014 року, які, за заявами, складали загрозу для національної безпеки, дуже подібні до «серйозних» загроз війни, або збройного конфлікту».

Це вперше СОТ прийняв рішення стосовно застосування Статті 21 СОТ, яка передбачає можливість запроваджувати торговельні обмеження у випадку загрози для національної безпеки і не передбачає оскарження з боку іншої країни.

Це рішення може вплинути і на позицію США. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про можливість запровадження торговельних обмежень через загрози національній безпеці від імпорту алюмінію та сталі з ЄС, пишуться ЗМІ.

Дивіться також: Вікно в Америку. КДБ – літературний бар з українським корінням