Чи з'явиться Сенцов у списках обміну полоненими: коментар адвоката

"Із перевірених джерел мені відомо, що вже сьогодні ввечері чи завтра ввечері усі українські громадяни, які є у списках на обмін, будуть відправлені у Київ", - розповіла Ольга Дінзе, адвокат Олега Сенцова у Москві, в коментарі журналісту Української служби "Голосу Америки" Михайлу Комадовському.

"В цьому списку, наскільки мені відомо, Олега немає", - говорить Дінзе, підкреслюючи, що ця інформація не є перевіреною.

"Наразі у нас немає достовірної інформації про те, що на даний момент Олега Сенцова етапували до Москви", - додала адвокат.

"Єдине, що я можу пояснити – ми направили листа до ВК-8, де Олег Сенцов відбуває покарання, зі зворотною відповіддю, - говорить Дінзе. - Вчора мені прислали повідомлення про те, що він доставлений. Але зворотної відповіді від Олега не було. Крім того, ми отримали інформацію про те, що, можливо, Олега доставили в Москву через те, що вдалося владнати питання з Вишинським.

Але, знову ж таки, це - неперевірена інформація, можливо, замість Олега, ми знаємо, що це Олег, але насправді у Лєфортово доставили Сущенка".

Кримського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка разом із ще двома людьми затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч людей.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.

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