США вітають звільнення дописувачів "Радіо Свобода"

Державний департамент США привітав повернення двох дописувачів "Радіо Свобода", яких незаконно утримували бойовики так званого "ДНР".

"Ми вітаємо кроки доброї волі до вирішення конфлікту на сході України. Ми особливо радіємо повідомленням, що двоє дописувачів "Радіо Свобода" були серед звільнених", - заявила речниця Держдепу Морган Ортагюс у Twitter.

В рамках обміну утримуваними особами на Донбасі авторів Радіо Свобода Станіслава Асєєва й Олега Галазюка, які понад два роки перебували в полоні угруповання "ДНР", пише "Радіо Свобода".

Шостий флот США також видав заяву на підтримку обміну полоненими. "Вітаємо вдома українських моряків, військових та цивільних, яких утримували підтримувані Росією збройні підрозділи. Це чудовий крок до вирішення конфлікту на сході України!"

Радіо Свобода є партнерською організацією "Голосу Америки".

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