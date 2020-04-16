Німеччина та Франція привітали обмін полоненими, США закликали Росію звільнити всіх інших українців

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини у спільній заяві привітали обмін полоненими на сході України. Про це йдеться у спільній заяві Жан-Ів Ле Дріана та Гайко Мааса.

Міністри назвали обмін полоненими "значним прогресом у напрямку до імплементації Мінських угод та висновків саміту у Парижі 9-го грудня 2019-го року".

У четвер Україна та так звані "республіки" здійснили обмін полоненими. Як відзначає "НВ", Україні передали 20 осіб, влада України передала 10 людей у Донецьку область, ще одна людина відмовилась туди повертатись, та чотирьох — у Луганську, ще троє відмовились туди повертатись.

"Франція та Німеччина наголошують на пітдримці повної імплементації висновків саміту 9-го грудня, зокрема щодо дотримання припинення вогню, розмінування, відкриття пунктів перетину та ідентифікації нових зон розмежування. Спеціальна місія спостереження ОБСЄ в Україні повинна мати вільний, гарантований та безперешкодний доступ до всієї території України, включно із територіями, які не контролюються урядом, відповідно до мандату", - йдеться у заяві.

Обмін полоненими привітали також у МЗС Австрії.

Посольство Швеції нагадує, що "багато українців залишаються політичними в'язнями на окупованих територіях та у Росії".

Раніше посольство США в Україні привітало "визволених утримуваних осіб з підконтрольного Росії Донбасу".

"Попри сьогоднішній прогрес, багато українців залишаються несправедливо ув'язненими Росією та її поплічниками, а Росія продовжує незаконно порушувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, які залишаються несправедливо ув'язненими, і повністю вивести свої сили з території України.", - йдеться у заяві посольства США.

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