Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Німеччина та Франція привітали обмін полоненими, США закликали Росію звільнити всіх інших українців

Президент України Володимир Зеленський

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини у спільній заяві привітали обмін полоненими на сході України. Про це йдеться у спільній заяві Жан-Ів Ле Дріана та Гайко Мааса.

Міністри назвали обмін полоненими "значним прогресом у напрямку до імплементації Мінських угод та висновків саміту у Парижі 9-го грудня 2019-го року".

У четвер Україна та так звані "республіки" здійснили обмін полоненими. Як відзначає "НВ", Україні передали 20 осіб, влада України передала 10 людей у Донецьку область, ще одна людина відмовилась туди повертатись, та чотирьох — у Луганську, ще троє відмовились туди повертатись.

"Франція та Німеччина наголошують на пітдримці повної імплементації висновків саміту 9-го грудня, зокрема щодо дотримання припинення вогню, розмінування, відкриття пунктів перетину та ідентифікації нових зон розмежування. Спеціальна місія спостереження ОБСЄ в Україні повинна мати вільний, гарантований та безперешкодний доступ до всієї території України, включно із територіями, які не контролюються урядом, відповідно до мандату", - йдеться у заяві.

Обмін полоненими привітали також у МЗС Австрії.

Посольство Швеції нагадує, що "багато українців залишаються політичними в'язнями на окупованих територіях та у Росії".

Раніше посольство США в Україні привітало "визволених утримуваних осіб з підконтрольного Росії Донбасу".

"Попри сьогоднішній прогрес, багато українців залишаються несправедливо ув'язненими Росією та її поплічниками, а Росія продовжує незаконно порушувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, які залишаються несправедливо ув'язненими, і повністю вивести свої сили з території України.", - йдеться у заяві посольства США.

Дивіться також: Закриті кордони: українці розповіли, як виживають в Аргентині, Кенії та Індонезії

Закриті кордони: українці розповіли, як виживають в Аргентині, Кенії та Індонезії. Відео
Embed
Закриті кордони: українці розповіли, як виживають в Аргентині, Кенії та Індонезії. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:21 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG