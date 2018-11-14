В Конгресі США вважають, що $716 мільярдів на оборону США це не достатньо

Військова перевага США зменшується, йдеться у звіті комісії Конгресу, яка досліджувала оборонну стратегію президента Трампа на 2018 рік, повідомляє The Washington Post.

Комісія з державної оборонної стратегії, скликана Конгресом, складалась з високопосадовців Республіканської та Демократичної партій.

В стратегії наголошується на необхідності більшого пристосування збройних сил США до конкуренції з Москвою та Пекіном у час поновлення конкуренції великих сил, повідомляє видання.

Є певне самозаспокоєння, адже всі настільки звикли до того, що Сполучені Штати досягають того, що хочуть у світі, включаючи у військовій сфері, що не звертають уваги на сигнали небезпеки

Згідно до висновків Комісії, Росія та Китай прагнуть домінувати у своїх регіонах і захищати свою військову силу у світі.

"Є певне самозаспокоєння, адже всі настільки звикли до того, що Сполучені Штати досягають того, що хочуть у світі, включаючи у військовій сфері, що не звертають уваги на сигнали небезпеки", - говорить Кейтлін Гікс, колишня посадовець Пентагону і член комісії.

Комісія, що складається з 12 членів, намалювала неприємну картину, стверджуючи, що десятиліття беззаперечного домінування американських військових зараз не має ресурсів для забезпечення належного рівня інновацій та пріоритетів для того, щоб бути потужнішими за Росію та Китай у ситуації, яка може бути подібною до Холодної війни.

США особливо ризикують, якщо їм потрібно буде боротись на двох, або більше фронтах одночасно

"Військові США можуть постраждати від неприйнятно високого рівня жертв і втрати великих капітальних активів у наступному конфлікті. Перемога може датись їм важко, якщо датись взагалі, у війні проти Китаю, або Росії, - йдеться у звіті. – США особливо ризикують, якщо їм потрібно буде боротись на двох, або більше фронтах одночасно".

Комісія видала перелік з 32 рекомендацій і закликала Пентагон пояснити, яким чином вони збираються перемогти в змаганні основних сил.

Комісія наголошує, що незважаючи на те, що цьогорічний оборонний бюджет складає 716 мільярдів доларів, що у чотири рази більше, ніж в Китаї і удесятеро більше, ніж в Росії, все ж ресурсів недостатньо. Серед рекомендацій Конгресу зняти бюджетні обмеження на оборонні видатки на два роки, щоб дозволити довготермінове планування, пише видання.

"Поза межами нашої роботи визначати точні суми в доларах, необхідні для повного фінансування військових потреб, - йдеться в звіті. – Все ж наявних ресурсів не вистачає для досягнення амбітних стратегічних цілей, включаючи забезпечення того, що (Міністерство оборони) може подолати супротивника і одночасно продовжувати стримувати інших ворогів".

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