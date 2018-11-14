В Конгресі США вважають, що $716 мільярдів на оборону США це не достатньо

Військова перевага США зменшується, йдеться у звіті комісії Конгресу, яка досліджувала оборонну стратегію президента Трампа на 2018 рік, повідомляє The Washington Post.
Комісія з державної оборонної стратегії, скликана Конгресом, складалась з високопосадовців Республіканської та Демократичної партій.
В стратегії наголошується на необхідності більшого пристосування збройних сил США до конкуренції з Москвою та Пекіном у час поновлення конкуренції великих сил, повідомляє видання.
Є певне самозаспокоєння, адже всі настільки звикли до того, що Сполучені Штати досягають того, що хочуть у світі, включаючи у військовій сфері, що не звертають уваги на сигнали небезпекиКейтлін Гікс
Згідно до висновків Комісії, Росія та Китай прагнуть домінувати у своїх регіонах і захищати свою військову силу у світі.
"Є певне самозаспокоєння, адже всі настільки звикли до того, що Сполучені Штати досягають того, що хочуть у світі, включаючи у військовій сфері, що не звертають уваги на сигнали небезпеки", - говорить Кейтлін Гікс, колишня посадовець Пентагону і член комісії.
Комісія, що складається з 12 членів, намалювала неприємну картину, стверджуючи, що десятиліття беззаперечного домінування американських військових зараз не має ресурсів для забезпечення належного рівня інновацій та пріоритетів для того, щоб бути потужнішими за Росію та Китай у ситуації, яка може бути подібною до Холодної війни.
США особливо ризикують, якщо їм потрібно буде боротись на двох, або більше фронтах одночасноЗвіт Комісії Конгресу
"Військові США можуть постраждати від неприйнятно високого рівня жертв і втрати великих капітальних активів у наступному конфлікті. Перемога може датись їм важко, якщо датись взагалі, у війні проти Китаю, або Росії, - йдеться у звіті. – США особливо ризикують, якщо їм потрібно буде боротись на двох, або більше фронтах одночасно".
Комісія видала перелік з 32 рекомендацій і закликала Пентагон пояснити, яким чином вони збираються перемогти в змаганні основних сил.
Комісія наголошує, що незважаючи на те, що цьогорічний оборонний бюджет складає 716 мільярдів доларів, що у чотири рази більше, ніж в Китаї і удесятеро більше, ніж в Росії, все ж ресурсів недостатньо. Серед рекомендацій Конгресу зняти бюджетні обмеження на оборонні видатки на два роки, щоб дозволити довготермінове планування, пише видання.
"Поза межами нашої роботи визначати точні суми в доларах, необхідні для повного фінансування військових потреб, - йдеться в звіті. – Все ж наявних ресурсів не вистачає для досягнення амбітних стратегічних цілей, включаючи забезпечення того, що (Міністерство оборони) може подолати супротивника і одночасно продовжувати стримувати інших ворогів".
Дивіться також: Як українка вибиралася із вогняної пастки в Каліфорнії
Facebook Forum