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- Голос Америки
Росія фокусується на обороні від контрнаступу ЗСУ - оглядачі
Росія провадить будівництво оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні. Це включає встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, пише Міністерство оборони Великої Британії у щоденному звіті щодо ходу війни в Україні, опублікваному у Twitter.
Проте, йдеться у звіті, мінні поля становлять ефективну перешкоду для навчених військ лише якщо за ними ведеться спостереження і вони перекриваються вогнем. Головною проблемою для російських військ - вважає британська розвідка - ймовірно буде нестача засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного використання великих площ нових мінних полів.
Останнім часом Росія зміцнила оборонні позиції, через мобілізацію а також візхід з Херсона, пише Financial Times в статті в понеділок. Це, може зменшити шанси на успіх контрнаступу України взимку, спрямованого на те, щоб перервати наземне сполучення Росії з Кримом вздовж Азовського моря, йдеться в статті.
В статті від назвою “5 уроків великої війни” FT підбиває підсумки російського вторгнення станом на 10-й місяць повномасштабної війни.
Прямі паралелі із вторгненням в Афганістан ілюструють помилковість плану президента Росії Путіна, котрий мав намір швидко захопити Київ. “Вторгнення Москви в Афганістан призвело до загибелі 15 000 радянських військ і призвело до 10-річної трясовини, яка закінчилася лише після їх виведення. В Україні, де приблизно 100 000 російських військовослужбовців уже були вбиті або поранені лише за 10 місяців, Кремль, мабуть, продовжує неправильно сприймати національні настрої ще більш драматично”, - пише видання.
Одним з основних уроків цієї війни, йдеться в статті, стала саме важливість громадянського суспільства. “Українські програмісти розробили програми, щоб допомогти своїм військам цілитися у російські позиції, кухарі готують їжу для українських солдатів на передовій, а волонтери продовжують збирати кошти для придбання військових товарів. Багато в чому успіх українців на полі бою залежить від різнорідного та впевненого громадянського суспільства, здатного підтримати солдатів», – цитує FT історика Єльського університету Тімоті Снайдера.
Натомість російські війська продовжують демонструвати «низький бойовий дух і слабкі стандарти загальновійськової тактики та керівництва на полі бою», - каже виданню експерт Інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.
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- Голос Америки
Через буревій у США загинуло щонайменше 48 осіб - ЗМІ
На півночі США лютує сніговий шторм, який вже встановив сумний рекорд за кількістю жертв і, забравши життя щонайменше 48 людей, повідомляє АР на основі офіційних даних.
Цей сніговий шторм перевершив руйнівний вплив хуртовини 1977 року, що вбила майже 30 людей.
Як повідомляє Reuters, хуртовина паралізувала західну частину штату Нью-Йорк під час різдвяних вихідних, штормовий фронт поширився аж на південь до мексиканського кордону. Загалом холод через арктичний циклон охопив дві третини континентальної території Сполучених Штатів і триватиме далі цього тижня.
Одним із найбільш постраждалих регіонів є Баффало поблизу кордону з Канадою. Тут були поховані під сніговими заметами автомобілі та автобуси, не мали змоги дістатися до пацієнтів і машини швидкої допомоги. Шериф округу Ері Джон Гарсія закликав жителів залишатися вдома, щоб утримувати дороги вільними для бригад швидкої допомоги.
Сотні військовослужбовців Національної гвардії наразі допомагають у рятувальних операціях у Нью-Йорку.
Згідно з прогнозами Національної метеорологічної служби США, у понеділок у Баффало триватиме снігопад і низькі температури: вдень очікується максимум 23 градуси, а вночі – 21 градус.
Раніше Голос Америки повідомляв, що снігова буря залишила без світла майже 2 мільйони людей. Вона також призвела до скасування понад 1300 авіарейсів передусім у Нью-Йорку та кількох штатах на півночі країни. У суботу було скасовано понад 3300 рейсів у США, майже 7500 - затримано.
Президент Німеччини: Наше найпалкіше бажання – справедливий мир. Відео
«Наше найпалкіше бажання – щоб знову запанував мир. Має бути справедливий мир, який ані винагороджує крадіжку землі, ані кидає народ України напризволяще, на невибіркове насильство їхніх окупантів», - заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у різдвяному привітанні.
Північна Корея зухвало спрямувала дрони в повітряний простір Південної Кореї
У понеділок Північна Корея спрямувала кілька невеликих безпілотників у повітряний простір Південної Кореї, повідомили офіційні особи Сеула, що спонукало південнокорейських військових запустити свій безпілотник спостереження на північ від кордону.
Південна Корея також підняла винищувачі та ударні вертольоти, щоб відповісти на північнокорейське вторгнення, але не змогла збити жоден із безпілотників, кажуть представники південнокорейських військових.
Хоча один із безпілотників повернувся до Північної Кореї, де знаходяться решта чотири - невідомо, повідомили південнокорейські військові чиновники журналістам ввечері в понеділок.
Невідомо, чи були північнокорейські безпілотники озброєні, хоча офіційні особи Південної Кореї кажуть, що вони були невеликими – з розмахом крил лише близько 2 метрів.
З 2014 року Північна Корея ще щонайменше чотири рази надсилала невеликі, грубо поубдовані БПЛА до Південної Кореї, очевидно, для свостережень, хоча цей політ став першим вторгненням за понад п’ять років.
Інцидент у понеділок видався особливо зухвалим, оскільки, як повідомлялося, північнокорейські дрони літали навколо населених районів Південної Кореї протягом більшої частини дня.
За даними південнокорейських військових, перший північнокорейський БПЛА перетнув кордон біля північно-східного острова Південної Кореї Ганхва о 10:25 ранку за місцевим часом, за ним швидко пішли й інші.
Чотири безпілотники пролетіли поблизу Ганхви, а інший пролетів аж до північної частини столичного району Сеула, що знаходиться приблизно за 50 кілометрів, додали чиновники.
Станом на 8:00 вечора за місцевим часом не було жодних ознак перехоплення жодного з безпілотників. Повідомлень про руйнування в Південній Кореї не надходило.
За даними міністерства транспорту Південної Кореї, вильоти літаків були тимчасово припинені в головному південнокорейському аеропорту Інчхон і меншому аеропорту Гімпхо, обидва з яких розташовані поблизу місць вторгнення північнокорейців.
Інцидент, ймовірно, підніме питання про здатність Південної Кореї запобігти вторгненню північнокорейських безпілотників і про те, чи діяли південнокорейські військові досить швидко, щоб зупинити безпілотні транспортні засоби.
Згідно з довідковою інформацією південнокорейських військових, Південна Корея зробила близько 100 пострілів, але не змогла збити жоден із північнокорейських безпілотників.
Один із південнокорейських літаків, які брали участь у реагуванні, – легкий штурмовик KA-1 – розбився на схід від Сеула, однак офіційні особи не пояснили, чому. За словами офіційних осіб, жоден пілот літака не постраждав.
У відповідь військові Південної Кореї заявили, що відправили безпілотник до Північної Кореї з розвідувальною місією. За словами офіційних осіб, південнокорейський безпілотник дістався приблизно так само далеко на північ, як північнокорейські безпілотники вторглися на південь, перш ніж повернутись на південь від кордону.
У своїй заяві Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї засудив «явну провокацію» Північної Кореї та пообіцяв, що Південь продовжуватиме «ґрунтовно та твердо» відповідати Північній Кореї.
Це перше відоме вторгнення північнокорейського безпілотника в Південну Корею з 2017 року, коли підозрюваний північнокорейський безпілотник із камерою зробив фотографії американської протиракетної батареї, але розбився на шляху назад.
У 2014 році схожий північнокорейський безпілотний літальний апарат зробив фотографії військових об’єктів і навіть резиденції президента Південної Кореї, але розбився біля кордону.
Офіційні особи Південної Кореї кажуть, що дрони, ідентифіковані в понеділок, схожі на ті, що використовувалися під час інцидентів у 2014 і 2017 роках.
Північна Корея не прокоментувала вторгнення, але раніше заперечувала відправку шпигунських дронів до Південної Кореї.
Цього року Північна Корея постійно нарощувала напруженість, запустивши рекордну кількість ракет і здійснивши артилерійський обстріл у чутливих прикордонних районах.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, консерватор, який обійняв посаду в травні, відповідав демонстрацією військової могутності, часто протягом кількох годин після північнокорейських провокацій.
- Голос Америки
Україна закликає усунути Росію з ООН
Росія зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур, заявляє Міністерство закордонних справ України. "Росія - узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН", - йдеться в заяві МЗС, опублікованій на сайті відомства в понеділок.
МЗС закликало позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому.
"Чинний Статут ООН не містить слів “Російська Федерація”. Їх немає, зокрема, в Статті 23 Статуту, де перелічені постійні члени Ради Безпеки ООН", - заявляє МЗС. Українське відомство вважає, що процедура набуття державою Російська Федерація членства в ООН та місця серед постійних членів Ради Безпеки мала обов’язково передбачати кроки, визначені Статутом ООН, а саме, мала бути розглянутою Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю.
Повернення ж Росії до ООН може відбутись лише, якщо вона виконає умови ченства, а питання долі Росії в ООН має вирішуватися в загальному контексті її відповідальності за грубі порушення норм і принципів міжнародного права, а також за злочини, які вчиняються на території України, зокрема за воєнні злочини та злочини проти людяності, а також злочин геноциду, йдеться в заяві.
МЗС вказує - дії РФ дискредитують та згодом зруйнують усю систему ООН – єдину і безальтернативну глобальну міжурядову інституцію, яка об’єднує за столом переговорів усі держави світу. Росія блокує резолюції РБ ООН, які засуджують її війну в Україні, в той час, як більшість країн в ООН проголосували з осудом війни на Генеральній Асамблеї ООН.
Уряд Росії поки не відреагував на заяву.
У своєму виступі в рамках 77-ї Генеральної асамблеї ООН восени, президент США Джо Байден також закликав реформувати Раду Безпеки. Однак, у виступі американського лідера не йшлося про виключення постійних членів Радбезу, він говорив про розширення її складу.
"Постійний член Ради Безпеки ООН здійснив вторгнення до сусіда, спробував стерти суверенну країну із карти. Росія безсоромно порушила ключові положення Статуту ООН", - сказав Байден і заявив, що США підтримують ідею збільшення кількості постійних і непостійних членів Радбезу, зокрема, постійні місця мають отримати Африка, Латинська Америка та країни Карибського регіону.
"Представники Ради Безпеки ООН, включаючи США, повинні послідовно дотримуватись і захищати Статут ООН й утримуватись від права вето, за винятком рідкісних, надзвичайних ситуацій, щоб переконатись, що рада залишається ефективною", - додав президент США.
Низка американських конгресменів в той час закликали Байдена ініціювати виключення Росії з РБ ООН.
США не повинні відмовлятися від можливості вигнання Росії з ООН, якщо виникне можливість. Про це в листопаді сказала посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв'ю Голосу Америки. Вона заявила, що поки не бачить правового шляху для цього, але висловила переконання, що Росія не гідна бути постійним членом РБ ООН.
"Вони кинули виклик Статуту ООН. Вони кинули виклик всьому, у що ми віримо. Ми не вважаємо, що дії Росії в Україні є гідними країни-постійного члена Ради Безпеки. Тим не менш, вони є постійним членом, тому ми працюємо над тим, щоб ізолювати їх у раді та в ООН. Засудити їх, ізолювати, вигнати з тих структур, звідки ми можемо їх вигнати. Ми змогли відсторонити їх від Ради з прав людини, ми працювали над тим, щоб відсторонити їх і вигнати з інших органів ООН. І ми продовжуватимемо засуджувати їх у Раді Безпеки", - казала Томас-Грінфілд в листопаді.
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