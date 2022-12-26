Росія фокусується на обороні від контрнаступу ЗСУ - оглядачі

Росія провадить будівництво оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні. Це включає встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, пише Міністерство оборони Великої Британії у щоденному звіті щодо ходу війни в Україні, опублікваному у Twitter.

Проте, йдеться у звіті, мінні поля становлять ефективну перешкоду для навчених військ лише якщо за ними ведеться спостереження і вони перекриваються вогнем. Головною проблемою для російських військ - вважає британська розвідка - ймовірно буде нестача засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного використання великих площ нових мінних полів.

Останнім часом Росія зміцнила оборонні позиції, через мобілізацію а також візхід з Херсона, пише Financial Times в статті в понеділок. Це, може зменшити шанси на успіх контрнаступу України взимку, спрямованого на те, щоб перервати наземне сполучення Росії з Кримом вздовж Азовського моря, йдеться в статті.

В статті від назвою “5 уроків великої війни” FT підбиває підсумки російського вторгнення станом на 10-й місяць повномасштабної війни.

Прямі паралелі із вторгненням в Афганістан ілюструють помилковість плану президента Росії Путіна, котрий мав намір швидко захопити Київ. “Вторгнення Москви в Афганістан призвело до загибелі 15 000 радянських військ і призвело до 10-річної трясовини, яка закінчилася лише після їх виведення. В Україні, де приблизно 100 000 російських військовослужбовців уже були вбиті або поранені лише за 10 місяців, Кремль, мабуть, продовжує неправильно сприймати національні настрої ще більш драматично”, - пише видання.

Одним з основних уроків цієї війни, йдеться в статті, стала саме важливість громадянського суспільства. “Українські програмісти розробили програми, щоб допомогти своїм військам цілитися у російські позиції, кухарі готують їжу для українських солдатів на передовій, а волонтери продовжують збирати кошти для придбання військових товарів. Багато в чому успіх українців на полі бою залежить від різнорідного та впевненого громадянського суспільства, здатного підтримати солдатів», – цитує FT історика Єльського університету Тімоті Снайдера.

Натомість російські війська продовжують демонструвати «низький бойовий дух і слабкі стандарти загальновійськової тактики та керівництва на полі бою», - каже виданню експерт Інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.