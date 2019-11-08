Пентагон оприлюднив 5 пунктів про співпрацю з Україною

Цього тижня заступниця помічника міністра оборони Лора Купер провела низку зустрічей в Києві, підтвердивши стратегічне оборонне партнерство США та України.

З нагоди проведення двосторонніх консультацій в галузі оборони між США та Україною, Міністерство оборони США опублікувало п'ять основних положень, на яких наголосили американські посадовці, в сфері оборонної співпраці двох країн.

США рішуче підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Пентагон демонструє відданість цьому пріоритету в рамках двосторонніх консультацій в галузі оборони... Узгоджена в 2016 році між США та Україною концепція партнерства на 5 років, зосереджується на розвиткові здібних та спроможних збройних сил України та реформування оборонного сектору України у відповідності до принципів та стандартів НАТО. двосторонні консультації в галузі оборони визначають пріоритети для двостороннього оборонного партнерства на наступний рік у відповідності до угоди про партнерство. Консультації визначають цілі співпраці США та України, включаючи перетворення оборонного сектору, співпрацю в сфері безпеки та реформу закупівель. З 2014 року США надали більше 1,6 мільярда доларів оборонної допомоги Україні, щоб допомогти Україні захищати територіальну цілісність, стримувати агресію Росії та досягати прогресу у взаємодії з НАТО. Поряд із ключовими союзниками по НАТО, США проводить навчання та консультування українських сил безпеки на заході України в рамках Міжнародної групи навчання – Україна… Україна провадить істотні заходи в оборонній реформі… Міністерство оборони США підтримує зусилля України з посилення демократичного цивільного контролю над збройними силами, просування реформи командування та контролю, збільшення прозорості та підзвітності закупівель та бюджетування та просування реформи військово-промислового сектору. Ці реформи посилять здатність України захищати територіальну цілісність на підтримку безпеки, процвітання, демократичної та вільної України. Україна та США спільно проводять два щорічні військові навчання: Rapid Trident, щорічне міжнародне навчання на місці та Sea Breeze, міжнародне військово-морське навчання на Чорному морі, спрямоване на посилення регіональної безпеки на морі.

Як повідомляв "Голосу Америки", наприкінці жовтня Лора Купер свідчила перед комітетами Палати представників Конгресу США, що проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента США.

Свідчення відбувались за зачиненими дверима. Конгресменів цікавили подробиці затримок з виділенням оборонної допомоги Україні. За звинуваченнями, президент Дональд Трамп затримав виділення допомоги, поки президент України Зеленський не засвідчить готовність України розслідувати дії колишнього віце-президента США Джо Байдена та його родини.

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