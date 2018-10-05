США зменшуватимуть залежність свого оборонного виробництва від Китаю

"Потужна виробнича база важлива для економічного добробуту та національної оборони", - заявив помічник президента США з торгівлі та виробництва Пітер Наварро. Він закликав втілювати гасло президента Дональда Трампа "Економічна безпека - це національна безпека" у військово-промисловому комплексі США.

В своїй статті "Ризики для військово-промислової бази Америки" опублікованій в The New York Times, посадовець Білого дому висвітлив основні висновки звіту Міністерства оборони США про вразливі місця американського оборонного комплексу.

Це дослідження, яке Пентагон здійснив на виконання указу президента Трампа, визначило 300 "слабких місць", які можуть вплинути на постачання важливих матеріалів та іншого військового забезпечення США і, зокрема, наголосило на ролі поставок з Китаю.

"Ключова загроза для американської промислової бази надходить з Китаю. Згідно до звіту "Китай становить значний і зростаючий ризик у постачанні матеріалів, які вважаються стратегічними та критично важливими для безпеки США", включаючи "зростаючу кількість широко використовуваних та спеціалізованих металів, сплавів та інших матеріалів, включаючи рідкоземельні матеріали і постійні магніти", - цитує Наварро звіт Міністерства оборони.

Китай контролює велику кількість покладів рідкоземельних матеріалів, які використовуються для виробництва високотехнологічного оборонного обладнання. США не видобували такі матеріали в 2017 році, але їх імпорт склав 150 мільйонів доларів. З 2013 по 2016 роки, військово-промисловий комплекс США імпортував 78% рідкоземельних матеріалів з Китаю, наголошує CNN.

"Через те, що мережа постачання глобалізована та складна, важко забезпечити, що остаточна збірка, підсистеми та системи" для ядерних боєголовок покладаються на "перевірені певні компоненти через зменшення виробничих можливостей мікроелектроніки та електронного виробництва США", - пише Наварро цитуючи звіт.

Широкою метою зазначеною в звіті Пентагону є "диверсифікуватись, щоб зменшити залежність від джерел поставок з політично нестабільних країн, які можуть позбавити США доступу".

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