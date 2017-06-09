США: Росія посилює гуманітарну кризу на Донбасі

"Сполучені Штати із сумом відзначають, що припинення вогню, яке почалось у День захисту дітей 1 червня, не протрималось навіть одного дня. Спостережна місія ОБСЄ повідомила про 162 вибухи і порушення режиму припинення вогню ввечері 1 червня і зранку 2 червня. Цивільні продовжують страждати навіть через три роки після того, як Росія розпочала цей конфлікт", - йдеться в заяві тимчасово повіреної у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс.

Немов їм недостатньо вбивати та калічити в пошматованій війною Східній Україні, російські зловживання набувають форми політично-вмотивованих переслідувань, навіть проти бібліотекарів

"Артилерійські напади на об’єкти критичної інфраструктури, які провадять керовані Росією сепаратисти, означають, що цивільні особи продовжують знаходитись у центрі гуманітарної катастрофи. 3 червня спостережна місія поінформувала, що артилерійським вогнем знову було обірване водопостачання Авдіївки. 4 червня команди ремонтників не були допущені на місце керованими Росією сепаратистами, які відмовились гарантувати безпеку працівників. Таким чином, цивільні залишились без проточної води і в Авдіївці погіршуються санітарні умови", - стверджується в заяві.

"Немов їм недостатньо вбивати та калічити в пошматованій війною Східній Україні, російські зловживання набувають форми політично-вмотивованих переслідувань, навіть проти бібліотекарів", - йдеться в заяві Кейт Бернс. Як відомо, нещодавно Росія засудила Наталію Шаріну на чотири роки умовно за сфабрикованими звинуваченнями. Кейт Бернс назвала "кафкіанським" звинувачення в "підриві російської територіальної цілісності", висунуті Росією проти українського журналіста Миколи Семени за те, що він документував незаконну анексію Криму Росією. Заява закликає звільнити пана Семену та всіх інших українців, які утримуються Росією з політичних міркувань.

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