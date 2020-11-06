У США підозрюють, що Кремль щось ховає у "гуманітарних" конвоях до ОРДЛО - заява постійного представника США при ОБЄС

Росія розпалювала, фінансує і очолює кривавий конфлікт на сході України. Про це напередодні на засіданні Постійної ради Організації Безпеки та Співробітництва у Європі заявив постійний представник США у цій організації Джеймс Гілмор.

У своїй заяві Гілмор наголосив, що Росія продовжує відправляти до України буцімто "гуманітарні" конвої не дозволяючи українським посадовцям, спостерігачам ОБСЄ оглядати їх.

"Ми були би наївні, якби ми повірили словам Росії про те, що цей конвой має "гуманітарний" характер. Для цього нам треба було б забути про ту очевидну істину, що Росія розпалювала і більше шести років фінансує та керує цим кривавим конфліктом на сході України", - відзначив Гілмор, говорячи про конвой, який на очах місії ОБСЄ в'їхав до України з території Росії 29-го жовтня і того ж дня залишив її.

Гілмор заявив, що через непрозорість провезення вантажів до України з Росії, США доходять висновку про те, що "ці машини містять щось, що Кремлі хотів би приховати".

У своїй заяві американський дипломат наголосив, що США повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну ціліність України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальними водами.

"Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів і підтверджуємо, що наші санкції щодо Росії пов'язані із Мінськими угодами лишатимуться у силі, доки Росія повністю не виконає Мінські угоди. Санкції пов'язані із Кримом лишатимуться у силі доки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні", - заявив дипломат.

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