"Україна ризикує залишитись взагалі без незалежних спостерігачів ОБСЄ". Коментатори про суперечки щодо росіян-спостерігачів

Оглядачі-міжнародники активно коментують обмін репліками між МЗС України та спецпредставником США з питань України Куртом Волкером з приводу присутності громадян Росії у складі місії спостерігачів ОБСЄ за президентськими виборами в Україні, та подальше голосування у Раді за законопроект, який передбачає заборону участі російських спостерігачів у виборах в Україні.

Коментатори з розумінням ставляться до зауважень української сторони, але наголошують на тому, що небажання бачити російських спостерігачів на виборчих дільницях не повинно призвести до недопуску місії ОБСЄ до України взагалі.

Ми впевнені у відданості України прозорості та проведенню вільних та чесних виборів. Треба пам'ятати, що Росія є агресором в Україні, а отже зауваження України щодо безпеки дуже реальні

У четвер, як повідомляє "Українська Правда", Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає заборону участі російських спостерігачів у виборах в Україні.

Раніше в МЗС України заявили, що відсутність громадян Росії у складі місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ зі спостереження за майбутніми президентськими виборами не завадить успішності роботі міжнародних спостерігачів за виборами в Україні.

Відповідна заява речниці МЗС Катерини Зеленко прозвучала у відповідь на коментар спецпредставника США з питань України Курта Волкера, який відзначив, що вважає присутність громадян Росії у складі місії спостерігачів за виборами допустимою, бо робота спостерігачів взагалі відповідає інтересам України, яка "повинна довіряти своїм демократичним інститутам".

Відданість країн-членів дотриманню принципів є запорукою довіри до висновків місії спостереження ОБСЄ

"Необхідно, щоб спостерігачі місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ підтвердили, що Україна дотримується демократичних стандартів (під час проведення виборів - прим. ГА). У протилежному випадку, люди матимуть питання щодо виборів. Нормально, щоб російські спостерігачі були частиною (спостереження за виборами - прим. ГА), але під керівництвом БДІПЛ. Без ігор", - відзначив Волкер.

Без місії ОБСЄ, на виборах не буде нейтральних спостерігачів

Позиція Волкера щодо необхідності дотримань правил ОБСЄ, а отже і допустимості присутності російських спостерігачів на виборах в Україні, підтримав офіційний Берлін.

Як повідомляє німецький дипломат Міхаель Зіберт, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас напередодні у розмові з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним наголосив "на важливості дотримання загальних стандартів ОБСЄ у питанні спостережної місії".

"Відданість країн-членів дотриманню принципів є запорукою довіри до висновків місії спостереження ОБСЄ", - твітує Зіберт.

На думку редактора англомовного видання Kyiv Post Браяна Боннера, важливо щоб заперечення з приводу російських спостерігачів не переросли у відмову від спостерігачів ОБСЄ на виборах взагалі. Останнє, вважає Боннер, залишило би Україну без незалежних спостерігачів.

"Стережіться тих, хто хоче і дитя виплеснути разом з водою, що у нашому випадку означає - заборонити не лише присутність російських спостерігачів, але і всю місію ОБСЄ. Без неї на виборах не буде нейтральних спостерігачів. На жаль, за українською ЦВК, через її участь у підтасовці виборів у минулому та незрозумілих моральних та професійних якостей її нових членів, теж треба слідкувати", - відзначив Боннер.

"Так працює ОБСЄ. Росія є частиною організації, і важливою частиною, бо її участь у ній лишає канали комунікації відкритими. Навіть прихильники України, включно із спецпредставником США Куртом Волкером, твердять, що росіяни мають бути у місії спостереження", - твітує журналіст анголомовного Radio Liberty Крістофер Міллер.

Не всі погоджуються із такими думками.

"Росія активно підриває президентські вибори в Україні, а ОБСЄ наполягає, що обрані Кремлем спостерігачі мають наглядати за цими виборами. Це найбільш образливий дипломатичний жест з часу... коли ОБСЄ підключила обраних Кремлем спостерігачів до місії спостереження за російським вторгненням в Україну", - твітує Максим Такер з Open Society Foundation.

​На момент написання матеріалу спецпредставник США в Україні Крут Волкер відзначив, що зауваження України щодо присутності російських спостерігачів є обґрунтованими, але висловив впевненість у відданості офіційного Києва прозорості та проведенню вільних та чесних виборів.

"Ми вітаємо готовність України сприяти діяльності спостережної місії ОБСЄ на виборах. Ми впевнені у відданості України прозорості та проведенню вільних та чесних виборів. Треба пам'ятати, що Росія є агресором в Україні, а отже зауваження України щодо безпеки дуже реальні", - відзначив Волкер.

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