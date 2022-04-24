ОБСЄ працює над звільненням з російського полону своїх працівників 

ОБСЄ вживає заходів, щоб звільнити з російського полону членів Спеціальної моніторингової місії організації, яких затримали на сході України.

Про це мовиться у заяві Організації з безпеки та співробітництва у Європі від суботи, 23 квітня.

“ОБСЄ вкрай стурбована тим, що групу членів національної моніторингової місії позбавили волі в Донецьку та Луганську. ОБСЄ використовує всі доступні канали, щоб сприяти звільненню своїх співробітників”, - заявила прес-служба ОБСЄ.

У п’ятницю, 22 квітня, заступник посла Великобританії у ОБСЄ розкритикував Росію за відмову після березня продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні.

“Ми отримали тривожні повідомлення про те, що ставленики Росії на Донбасі загрожують персоналу місії, їх техніці та приміщенням, і що російські сили взяли в полон співробітників СММ”, – заявила Дейрдре Браун у зверненні, яке оприлюднив уряд Великобританії.

Раніше у березні ОБСЄ заявило, що їм вдалось евакуювати з України майже 500 членів міжнародної місії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні з 1 квітня перейшла до виконання лише адміністративної ролі, щоб забезпечити безпеку членів місії та активів по всій Україні, зокрема на територіях, які не контролює уряд України.

СММ продовжувала допомагати національним співробітникам, які залишилися в Україні, щоб перевезти їх до безпечніших районів.

“Контакти з членами національної місії продовжуються щодня, в тому числі для того, щоб з'ясувати їх місцезнаходження та допомогти їм, наскільки це можливо, якщо вони вирішать переїхати”, - мовиться у заяві ОБСЄ від 22 квітня.

Напередодні ОБСЄ оприлюднила звіт про ситуацію в Україні від 24 лютого до 22 березня, у ньому наводяться факти військових злочинів Росії в Україні.