Глава місії США в ОБСЄ закликав Росію не перешкоджати роботі спостерігачів

Росія перешкоджає роботі ОБСЄ в Україні і не пускає спостерігачів у Крим – заявив очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Ґілмор ІІІ, виступаючи на засіданні організації у Відні 6 лютого.

«Росія гальмує роботу Спеціальної моніторингової місії, відмовляючи в доступі до Криму і обмежуючи рух спостерігачів у зоні роботи місії.

Вкрай важливо, щоб Росія та її маріонетки припинили свою тактику затримування в Тристоронній контактній групі

Він закликав Росію вплинути на бойовиків на сході України, і «припинити перешкоджання роботі спостерігачів місії».

«Це дозволило б Росії виконати зобов’язання, які вона взяла на себе у Мінських угодах, і які ще раз повторила на саміті Нормандської четвірки у грудні», - заявив представник місії США при ОБСЄ.

«Вкрай важливо, щоб Росія та її маріонетки припинили свою тактику затримування в Тристоронній контактній групі. Не слід забувати, що Росія та її маріонетки захопили Донецький аеропорт, Дебальцеве та інші стратегічні місця вже після підписання Мінського протоколу 5 вересня 2014 року та Меморандуму про взаєморозуміння щодо створення зон безпеки від 19 вересня 2014 року», - додав Ґілмор.

«Це сумно і прикро, що російський народ підтримує і прощає цей акт агресії проти сусідньої держави», - очільник місії США при ОБСЄ.

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