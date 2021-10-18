У СММ ОБСЄ кажуть, що продовжують роботу на Луганщині, попри блокування в Донецьку

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує свою діяльність на непідконтрольній українській владі частині Луганської області, незважаючи на припинення роботи в окупованому Донецьку, повідомили в пресслужбі ОБСЄ на запит телеканалу «Дом».

«У зв’язку з протестом навпроти готелю, де в непідконтрольному уряду Донецьку проживають члени місії, СММ не має можливості відрядити з нього жодного патруля для виконання доручених їй завдань. Патрулювання в непідконтрольних урядові районах у Луганській області продовжується, згідно з мандатом місії», – йдеться у відповіді.

ОБСЄ закликала усунути будь-які перешкоди свободі пересування спостерігачів місії.

В організації нагадали, що СММ ОБСЄ в Україні, яка діє відповідно до принципів неупередженості й прозорості, доручено встановлювати факти та інформувати про них.

«Місія не робить оцінок, водночас усі відповідні спостереження включаються до звітів СММ, доступних широкому загалу на вебсайті ОБСЄ», – додали в організації.

Напередодні інформаційне агентство Reuters із посиланням на голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка повідомило, що Організація з безпеки та співпраці Європи тимчасово зупиняє свою моніторингову місію на сході України після того, як незаконні збройні угруповання блокували її штабквартиру в окупованому Донецьку.

«Через побоювання щодо безпеки та правила й міркування безпеки ми зупиняємо наші операції», – заявив Чевік у коментарі агентству.

Він, втім, додав, що співробітники, які здійснюють моніторинг, не зазнавали погроз від учасників блокування.

Бойовики, за даними агентства, вимагають звільнення учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР», затриманого українськими військовими та Службою безпеки України.

Чоловіка затримали 14 жовтня поблизу лінії розмежування. При ньому знайшли зброю, військовий квиток та посвідчення Спеціального центру контролю та координації припинення вогню.

За даними правоохоронців, чоловік здійснював розвідку залишених позицій Збройних сил України. При цьому його завданням, за домовленостями в рамках Тристоронньої контактної групи, було розмінування ділянки. СБУ повідомила затриманому про підозру в створенні незаконного збройного угруповання.

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