Актуально
ОБСЄ засуджує ув’язнення своїх спостерігачів у окупованому Луганську
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральна секретарка організаці Хельґа Марія Шмід засудили терміни ув’язнення, винесені «судом» у окупованому Луганську двом спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
У заяві, оприлюдненій на сайті організації, Рау назвав утримання співробітників СММ «нелюдським і огидним», вказавши, що їх тримають у полоні протягом понад п’яти місяців «лише заради чистої політичної вистави».
«Наші колеги лишаються штатними працівниками ОБСЄ і виконували офіційні обов’язки за мандатом від усіх 57 країн-учасниць. Я закликаю до їхнього негайного та безумовного звільнення, так само як і ще одного з наших колег, якого також затримали», – заявила Шмід.
Бойовики незаконного збройного угруповання «ЛНР» 19 вересня заявили, що «засудили» до 13 років колонії спостерігачів ОБСЄ Дмитра Шабанова та Максима Петрова.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому ОБСЄ евакуювала з України майже 500 спостерігачів спеціальної моніторингової місії, які спостерігали за режимом припинення вогню у регіоні. Контракти з місцевими співробітниками було розірвано, повідомляв журнал Politico.
Всі новини дня
- Голос Америки
Німеччина пообіцяла надати Україні іще 4 САУ Panzerhaubitze 2000
Міністерство оборони Німеччини повідомило, що надасть Україні 4 додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та боєприпаси. Очільниця відомства Крістіне Ламбрехт заявила, що десять гаубиць, поставлених з Німеччини, та вісім - з Нідерландів, уже "показали себе на полі бою", пише AP.
"Україна дуже хвалить [ці] системи й висловила бажання отримати більше гаубиць. Щоб і надалі підтримати Україну в її сміливій боротьбі проти жорстокого нападу Росі, Німеччина виконає це прохання", - сказала міністерка. Reuters додає, що поставка стане можливою після відповідних домовленостей із представниками індустрії щодо оновлення цієї техніки.
Як раніше повідомляв "Голос Америки", керівник уряду ФРН канцлер Олаф Шольц заявив, що "особливо надана Німеччиною зброя є вирішальною у теперішніх подіях у східній Україні", де російські війська були змушені залишити тисячі квадратних кілометрів під тиском української армії. Шольц підкреслив, що Берлін "зосереджений на постачанні артилерії і систем протиповітряної оборони" для України.
Тим часом, як повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на фінські медіа, що публікують супутникові знімки, Росія перекидає із околиць Санкт-Петербурга. до України системи ППО та зенітні ракети. Відповідні комлекси С-300, як твердять українські військовики, Москва використовує не лише як засоби ППО, але й як ракети "земля-земля" для ударів по наземних цілях.
У статті використано матеріали AP, Reuters, "Радіо Свобода"
- Голос Америки
McDonald's поновлює роботу в Україні
Мережа швидкого харчування MacDonald's оголосила про поступове відновлення роботи ресторанів в Україні.
Цього тижня, три ресторани запрацюють в Києві, оголосила відповідальна за корпоративні комунікації компанії в Україні Алеся Муджирі.
Через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни, повідомила Муджирі в дописі у Facebook.
Спершу працюватиме лише система замовлень через McDelivery, а на початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами, повідомили в компанії. При роботі будуть застосовуватись посилені заходи безпеки.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, McDonald's припинив роботу більше 100 своїх ресторанів в Україні, але, за заявою компанії, продовжував сплачувати заробітню платню більш ніж 10 000 працівникам.
Поновлення роботи ресторанів підтримає "невелике, але важливе відчуття нормальності" в Україні, заявили в компанії минулого місяця. Там також вказали на бажання працівників повернутись до роботи а також заяви українських посадовців про те, що поновлення діяльності підтримає місцеву економіку та український народ.
McDonald's вийшов з Росії в березні, після початку вторгнення і продав ліцензію на діяльність в цій країні.
США внесли до переліку порушників санкцій проти Росії 3 літаки Ірану
ВАШИНГТОН, 19 вересня (Reuters) – Міністерство торгівлі США в понеділок додало 3 літаки Boeing 747 іранських авіакомпаній, що надають вантажні послуги Росії, до переліку літаків, які, як вважають США, порушують експортні обмеження, які адміністрація президента США Джо Байден ввела проти Росії, через вторгнення до України.
Використовуючи відкриті дані торгівлі, Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США ідентифікувало літаки, якими керують Mahan Air, Qeshm Fars Air і Iran Air, які здійснювали польоти та транспортували товари, включно з електронними пристроями, до Росії, що є очевидним порушенням суворих експортних обмежень Міністерства торгівлі США, введених проти Росії. Це перші три ідентифіковані іранські літаки.
Наразі в списку загалом 183 літаки, включені до переліку за явні порушення експортного контролю США, повідомили у міністерстві. Три іранські авіакомпанії, включені до переліку сьогодні, вже підпадають під ряд обмежень уряду США.
- Голос Америки
Десятки тисяч британців прийшли проводити королеву Єлизавету ІІ в останню путь
У Лондоні триває церемонія поховання королеви Об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавети Другої, яка була на троні протягом 70 років. Востаннє меморіальний захід такого масштабу там проходив майже 60 років тому, коли ховали прем'єра Вінстона Черчилля, повідомляє BBC.
Зранку труну із тілом покійної монархині, що померла 8 вересня у віці 96 років, під час спеціальної процесії було доправлено із Вестмінстерського аббатства, де пройшла церковна служба, до Віндзорського палацу.
Проводжати Єлизавету в останню путь прийшли десятки тисяч британців. Під час процесії за участі тисяч британських військовиків щохвилини лунали постріли військового салюту та били дзвони Біг Бену й Віндзорського палацу.
Королева стала британським монархом, що правила найдовше в історії Об'єднаного королівства й за свого правління здобула повагу всього світу, пише Reuters.
За кілька годин під час приватної церемонії для найближчих родичів королеву поховають поряд із її чоловіком герцогом Единбурзьким Філіппом. На мармуровій плиті вигравіювано "ELIZABETH II 1926-2022".
Віддати останню шану королеві приїхали представники королівських родин з усього світу, президенти і прем'єр-міністри понад 100 держав.
Зокрема, американський президент Джо Байден разом із дружиною Джилл, президенти Франції Еммануель Макрон, Польщі - Анджей Дуда, а також перша леді України Олена Зеленська й прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
На поховання королеви не отримали запрошень представники Білорусі, Сирії, Венесуели, Афганістану, Бірми, а також Росії, дипломатичні відносини з якою у Великої Британії було "практично знищено" після початку повномасштабної російської війни в Україні, пише BBC.
У статті використано матеріали Reuters, BBC
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео