США: через Росію ОБСЄ знову не змогла розширити спостереження на кордоні

США глибоко засмучені тим, що Російська Федерація продовжує блокувати розширення географії діяльності Спостережної місії, незважаючи на потужну підтримку цього іншими країнами-учасниками. Про це йдеться в заяві в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Мекріса.

Мекріс назвав теперішнє географічне охоплення місії неадекватним.

"Знову нам доводиться сприймати неадекватну роботу місії з обмеженим охопленням, що працює лише на двох пунктах пропуску, які разом охоплюють лише сотні метрів українсько-російського кордону, що простягається на 2 300 кілометрів", - йдеться в заяві.

Через самовільне обмеження роботи спостережної місії, вона не зможе підтвердити масштаб участі Росії в постачаннях зброї, коштів та особового складу на підтримку сепаратистів на сході України, наголошується в заяві.

В ОБСЄ також наголосили на важливості спостереження за кордоном для втілення Мінських домовленостей і більш ефективного спостереження за припиненням вогню.

Постійна відмова Росії у дозволі розширити сферу діяльності місії, на жаль, знову засвідчує те, що вона відмовляється виконувати Мінські домовленості

"Зауважуємо, що пункт 4 Мінського протоколу передбачає чітку роль для спостерігачів ОБСЄ в моніторингу та перевірці обох сторін українсько-російського міжнародного кордону а також створення зон безпеки біля кордону в Росії та Україні.

Існує тісний зв'язок між моніторингом припинення вогню та моніторингом кордону і той факт, що одна країна-учасник створює перепони для підходу ОБСЄ, шкодить всім зусиллям з вирішення конфлікту", - наголошується в заяві.

"Постійна відмова Росії у дозволі розширити сферу діяльності місії, на жаль, знову засвідчує те, що вона відмовляється виконувати Мінські домовленості, - стверджує Мекріс.

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