США в ОБСЄ: Росія постачає зброю проксі-силам на Донбасі, але робить все, щоб цивільні не могли забрати пенсію

Очільниця делегації США в ОБСЄ висловила розчарування тим, що "Росія без проблем постачає своїм проксі-силам зброю, щоб продовжувати агресію проти суверенного сусіда, але робить все, щоб літні люди та неповносправні громадяни не могли перетнути Контактну лінію, щоб забрати пенсію".

Така заява в.о. голови представництва США в ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер прозвучала на засіданні Постійної ради ОБСЄ 28 жовтня в Відні.

Сіллер відзначила, що після того, як Росія виступила проти продовження роботи спостережної місії на кордоні з Україною, "рух через російско-український кордон здебільшого залишається без перевірки, навіть в умовах, коли Росія та її проксі-сили обмежують рух цивільних через Контактну лінію та між територіями, які контролюють російські проксі-сили".

США та інші країни ОБСЄ закликали Росію дозволити роботу спостерігачів на російсько-українському кордоні.

Минулого місяця із закликом до Росії продовжити мандат спостережної місії на українсько-російському кордоні виступив речник Держдепу Нед Прайс. Він нагадав, що ця невелика місія діяла з липня 2014 року і її робота "основоположним чином" пов'язана з зобов'язаннями Росії в рамках Мінського протоколу від вересня 2014 року, який передбачає "постійний моніторинг українсько-російського державного кородну і перевірку ОБСЄ".

Раніше українське МЗС виступило з рішучим осудом рішення Росії і зауважило, що відсутність моніторингу є свідченням планів Росії "продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту".

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