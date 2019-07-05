Стан свободи слова в Криму та ОРДЛО – жахливий. США прокоментували доповідь ОБСЄ

Незахищеність журналістів є найбільшою загрозою для свободи преси, переконаний Гарлем Дезір, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.
В своїй доповіді перед постійною радою ОБСЄ, представленій 4 липня, Дезір наголосив: "протягом останніх семи місяців в регіоні ОБСЄ двоє журналістів було вбито, відбулось 92 напади, 1 бомбування, 3 стрілянини, 7 підпалів, 121 затримано/ув'язнено". Серед вбитих і український журналіст Вадим Комаров.
Делегація США до ОБСЄ висловила підтримку роботі Дезіра і наголосила на окремих випадках порушення свободи слова в країнах-членах ОБСЄ.
Зокрема, США приєднались до занепокоєння ОБСЄ стосовно загибелі журналіста Вадима Комарова. "Комаров повідомляв про корупцію в своєму рідному місті – Черкасах", - йдеться в заяві тимчасово повіреного у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана.
Ми приєднуємось до Вас у заклику до Росії та її агентів на Донбасі звільнити кореспондента Радіо Свобода Станіслава Асєєва, якого на більш ніж два роки ув'язнено без правових причинПредставник США Каміан звернувся до представника ОБСЄ Дезіра
"Ми підтримуємо прагнення народу України і закликаємо до ретельного, прозорого розслідування його смерті, а також досі не розкритих нападів на журналістів в Україні", - додає Каміан про справу Комарова.
"Нам відомо, що стан свободи волевиявлення в окупованому Росією Криму та контрольованому Росією регіоні на сході України є жахливим", - заявляє представник США.
"Ми приєднуємось до Вас у заклику до Росії та її агентів на Донбасі звільнити кореспондента Радіо Свобода Станіслава Асєєва, якого на більш ніж два роки ув'язнено без правових причин", - звернувся Каміан до Дезіра.
Представник США не погодився з оцінкою умов роботи журналістів в Росії як "одних з найбільш сприятливих"
Водночас, Каміан не погодився з оцінкою умов роботи журналістів в Росії як "одних з найбільш сприятливих", наголосивши на постійних порушеннях прав ЗМІ в Росії.
США висловили занепокоєння запровадженням в Росії нових нормативних обмежень на свободу волевиявлення в Інтернеті, що наражає користувачів соцмереж, включаючи журналістів, на ризик правового переслідування.
Свобода преси та волевиявлення впливає на безпеку міжнародних відносин, стає індикатором готовності країни до співпраці з іншими. "Кожного дня нам нагадують про чіткий зв'язок між міжнародною безпекою та свободою волевиявлення, включаючи для представників ЗМІ", - заявила делегація США при ОБСЄ в своєму коментарі стосовно звіту представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.
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