Стан свободи слова в Криму та ОРДЛО – жахливий. США прокоментували доповідь ОБСЄ

Незахищеність журналістів є найбільшою загрозою для свободи преси, переконаний Гарлем Дезір, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

В своїй доповіді перед постійною радою ОБСЄ, представленій 4 липня, Дезір наголосив: "протягом останніх семи місяців в регіоні ОБСЄ двоє журналістів було вбито, відбулось 92 напади, 1 бомбування, 3 стрілянини, 7 підпалів, 121 затримано/ув'язнено". Серед вбитих і український журналіст Вадим Комаров.

Делегація США до ОБСЄ висловила підтримку роботі Дезіра і наголосила на окремих випадках порушення свободи слова в країнах-членах ОБСЄ.

Зокрема, США приєднались до занепокоєння ОБСЄ стосовно загибелі журналіста Вадима Комарова. "Комаров повідомляв про корупцію в своєму рідному місті – Черкасах", - йдеться в заяві тимчасово повіреного у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана.

Ми приєднуємось до Вас у заклику до Росії та її агентів на Донбасі звільнити кореспондента Радіо Свобода Станіслава Асєєва, якого на більш ніж два роки ув'язнено без правових причин

"Ми підтримуємо прагнення народу України і закликаємо до ретельного, прозорого розслідування його смерті, а також досі не розкритих нападів на журналістів в Україні", - додає Каміан про справу Комарова.

"Нам відомо, що стан свободи волевиявлення в окупованому Росією Криму та контрольованому Росією регіоні на сході України є жахливим", - заявляє представник США.

"Ми приєднуємось до Вас у заклику до Росії та її агентів на Донбасі звільнити кореспондента Радіо Свобода Станіслава Асєєва, якого на більш ніж два роки ув'язнено без правових причин", - звернувся Каміан до Дезіра.

Представник США не погодився з оцінкою умов роботи журналістів в Росії як "одних з найбільш сприятливих"

Водночас, Каміан не погодився з оцінкою умов роботи журналістів в Росії як "одних з найбільш сприятливих", наголосивши на постійних порушеннях прав ЗМІ в Росії.

США висловили занепокоєння запровадженням в Росії нових нормативних обмежень на свободу волевиявлення в Інтернеті, що наражає користувачів соцмереж, включаючи журналістів, на ризик правового переслідування.

Свобода преси та волевиявлення впливає на безпеку міжнародних відносин, стає індикатором готовності країни до співпраці з іншими. "Кожного дня нам нагадують про чіткий зв'язок між міжнародною безпекою та свободою волевиявлення, включаючи для представників ЗМІ", - заявила делегація США при ОБСЄ в своєму коментарі стосовно звіту представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

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