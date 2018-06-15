США: ОБСЄ має нові докази порушень Мінських домовленостей Росією

"Росія продовжує порушувати зобов’язання в рамках Мінських домовленостей", - наголошується в повідомленні представництва США при ОБСЄ у Facebook.

США привернули уваги до звіту Спеціальної спостережної місії ОБСЄ, де вказується, що спостерігачі зафіксували вироблену в Росії зброю, яка «не є частиною арсеналу України, розміщену керованими Росією силами на Донбасі».

В своєму зверненні до Постійної ради ОБСЄ, тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан наголосив, що ескалація бойових дій біля Донецької фільтраційної станції, призвела до тимчасового припинення її роботи минулого тижня, і зриву водопостачання для більш 350 000 людей.

«Свідчень зменшення насильства минулого тижня не було: спостерігачі зафіксували 780 випадків порушень режиму припинення вогню поряд з Фільтраційною станцією; цього тижня, ця кількість зросла до 1 270. Як керовані Росією агресори, так і захисники України зобов’язані захищати станцію та її співробітників», - наголошується в заяві.

Окремо, в своєму повідомленні у Twitter співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт наголосив на тому, що насильство не припиняється на Донбасі попри початок Чемпіонату світу з футболу, що проводиться в Росії.

«Перший день Чемпіонату світу-2018 був вчора (в четвер). Звіти говорять, що 14 осіб було вбито під час бойових дій на окупованих частинах України в той же день. Також багато важкої зброї», - йдеться в повідомленні Більдта.

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