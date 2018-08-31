ОБСЄ застосували "Віденський механізм" до Росії

15 країн ОБСЄ, включаючи США застосували "Віденський механізм" стосовно серйозних порушень прав людини та зловживань в Чечні, повідомляє місія США при ОБСЄ.

"Нас надзвичайно непокоять серйозні порушення прав людини проти осіб ЛГБТІ а також інша безкарність в Чечні. Вчора ми приєднались інших в ОБСЄ з вимогами до Росії про дії, які вона робить у відповідь на цю ситуацію", - заявила речниця Держдепу США Гедер Науерт.

Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Великобританія, Сполучені Штати та Канада виступили зі спільною заявою в ОБСЄ.

Очевидне небажання, або неспроможність Російської Федерації відповісти на ці серйозні порушення прав людини посилюють клімат безкарності влади Чечні у вчиненні таких порушень

"Численні повідомлення, що заслуговують на довіру надійшли від ЗМІ та неурядових організацій протягом останніх 20 місяців, стосовно дій влади Чечні проти осіб через їх сексуальну орієнтацію, справжню, чи надуману, а також проти захисників прав людини, юристів, незалежних ЗМІ, громадянських організацій та інших, - йдеться в заяві. - До таких дій входить залякування та переслідування, свавільні, чи незаконні арешти, або затримування, тортури, примусові зникнення та позасудові казні. Очевидне небажання, або неспроможність Російської Федерації відповісти на ці серйозні порушення прав людини посилюють клімат безкарності влади Чечні у вчиненні таких порушень".

Країни звернулись до "Віденського механізму" (гуманітарного аспекту) зобов'язань Росії, для того, щоб отримати відповідь.

В своїй заяві країни наголосили на тому, що "існують добре задокументовані свідчення того, що влада Чечні брала участь в арештах, затримуваннях, катуваннях та вбивствах людей на основі їх сексуальної орієнтації, справжньої, або надуманої, а також в придушенні інформації про ці порушення і зловживання. Більше того, чеченська влада поблажливо ставиться до насильства проти таких осіб і, за повідомленнями, заохочували сім'ї вчиняти "вбивства честі". Водночас журналісти та захисники прав людини отримують погрози і зазнають репресій від місцевої чеченської влади за документування тих та інших порушень і підтримку тих, хто вижив".

Російський міністр юстиції Антон Коновалов заявив у травні у Всеохоплюючому огляді, що попереднє слідство "показало, що таких інцидентів не було. Навіть представників ЛГБТІ в Чечні не було. Ми не змогли нікого знайти". Ця заява різко контрастує до детальних повідомлень численних жертв, про які повідомляють неурядові організації та ЗМІ, включаючи Максма Лапунова, який мужньо виступив перед громадськістю і розповів про тортури і зловживання з боку чеченських посадовців в сфері безпеки", - наголошується в заяві.

Країни надали чотири питання Росії, на які вона має письмово відповісти протягом 10 днів у відповідності до "Віденського механізму".

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