США про обстріл медичного автомобіля на Донбасі: "Повна відсутність поваги до людського життя"

Напади на медиків, що здійснюються керованими Росією силами, свідчать про повну відсутність поваги до людського життя, міжнародних стандартів і Мінських угод

США засудили обстріл медичного автомобіля на Донбасі, внаслідок якого загинуло двоє осіб. Про це йдеться у повідомлення на сторінці Посольства Сполучених штатів в Україні, яке розміщено у соціальній мережі Facebook.

Повідомлення відзначає, що посольство США закликало Росію і контрольованих нею бойовиків "негайно припинити бойові дії, захистити цивільних осіб і персонал гуманітарних організацій, відвести озброєння та збройні сили".

Тимчасовий повірений у справах України Вільям Тейлор заявив, що "напади на медиків, що здійснюються керованими Росією силами, свідчать про повну відсутність поваги до людського життя, міжнародних стандартів і Мінських угод".

Також , Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив: "Сумні новини з Донбасу. Медичний персонал і авто швидкої допомоги не повинні бути мішенню."

Як повідомляє "Радіо Свобода", 1 липня штаб ООС заявив про обстріл санітарного автомобіля поблизу селища Водяне. На місці загинув один військовий, двоє інших отримали поранення. Один з них, військовий медик, пізніше помер від отриманих травм.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл у Водяному "порушенням норм міжнародного гуманітарного права". За словами президента України, мала місце "ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі".

Президент України також закликав Європу та США "належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру".

Обстріл засудили і у МЗС Німеччини.

"Ми рішуче засуджуємо цей злісний напад", - говориться у заяві МЗС Німеччини.

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