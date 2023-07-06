«Приголомшливі людські втрати російської війни». Дипломати і політики реагують на нічний обстріл Львова

Представниця ООН в Україні вимагає від Росії припинення обстрілів мирних людей і дотримання гуманітарного права.

«Сьогоднішній напад у Львові, на заході України, знову залишив десятки мирних жителів пораненими або вбитими прямо у власних домівках, – мовиться у заяві координаторки гуманітарної діяльності ООН в Україні Деніз Браун щодо атаки у Львові.

«Сьогоднішня атака сталася лише через тиждень після смертоносної атаки в Краматорську та нещодавніх ударів у Харкові, Сумах та інших регіонах України, що принесло втрати та руйнування людям, які продовжують переживати жахи повномасштабної війни Росії проти України», – заявила Браун.

Вона наголосила: «міжнародне гуманітарне право чітке: цивільне населення та цивільна інфраструктура повинні бути захищені».

Місія США при ОБСЄ нагадала, що йдется про систематичні атаки на українських цивільних, та інші порушення Росією Статуту ООН та інших міжнародних угод, що тривають уже майже 500 днів.

«Лише минулого тижня 13 людей, у тому числі троє дітей, загинули від російських ракет, які влучили в популярний торговий центр і ресторан у Краматорську, який відвідують журналісти, волонтери та родини. Понад 60 осіб отримали поранення. Раніше цього місяця російські ракети вбили шістьох людей і поранили 30, коли вони влучили в житловий будинок у Кривому Розі. Троє людей також загинули в Києві через падіння уламків 20 ракет, які, як повідомляється, перехопила Україна. Це лише деякі з багатьох нападів, які Російська Федерація невпинно здійснювала проти України в червні», – мовиться у заяві американських дипломатів, які називають людські втрати, що стаються з вини Росії «приголомшливими».

«У суботу виповниться п’ятсот днів повномасштабної загарбницької війни Росії проти України. П’ятсот днів після того, як Російська Федерація відвернулася від Статуту ООН і Гельсінського заключного акту, відкинувши Оновлений діалог ОБСЄ про європейську безпеку, вибравши війну, а не дипломатією. П’ятсот днів народу України тероризували широкомасштабні ракетні обстріли, при цьому багатьох примушували до оруелівської системи «фільтрації» та піддавали катуванням і жорстокому поводженню, зникненням та іншому несумлінному поводженню з боку військовослужбовців російських військ. П'ятсот днів безвідповідальної риторики та поведінки, що загрожує ядерній безпеці», – мовиться у заяві Місія США при ОБСЄ.

Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у Twitter, що нічна тривога лунала вночі і у Києві, де роозташоване посольство, але основний удар цієї ночі припав на Львів.

«Прекрасний Львів вночі постраждав від російського ракетного обстрілу. Думки прямо зараз з колегами та друзями там. Ввечері по всьому Києву лунали сирени, але на Львів припав основний тягар», – твітує британська дипломатка.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у своєму твіті, що Росія обов’язково отримає «сильну відповідь» на цей удар.

«Львів. Наслідки нічного обстрілу російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним! Відповідь ворогу обов’язково буде. Сильна», – написав президент Зеленський у своєму твіті.

У колонці для телеканалу CNN директорка Українського інституту у Лондоні історикиня та письменнниця Олеся Хромейчук пише про непоправні втрати, яких зазнає українська культура в результаті російських обстрілів. Вона нагадала, що лише кілька днів тому від обстрілу Краматорська загинула українська письменниця. У день її похорон росіяни обстріляли Львів.

«Вікторію Амеліну поховали вчора у Львові, її та моєму рідному місті. Сьогодні по ньому вдарили росіяни. «Імена українських письменників світ дізнається з їхніх некрологів. І це не спосіб відкрити для себе літературу країни», – мовиться у колонці української письменниці.

Телеканал CNN повідомив, що за даними української влади, щонайменше четверо людей загинули, ще 34 отримали поранення внаслідок ракетного удару Росії по житловому будинку у Львові в результаті російського нічного обстрілу.

За даними Генеральної прокуратури, російська ракета завдала удару близько 2:46 ранку за місцевим часом у четвер. За фактом нападу на місто прокуратура Львівської області відкрила досудове розслідування про порушення законів та звичаїв війни.

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