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- Голос Америки
Обстріли інфрастуктури України можуть бути тактикою РФ для того, щоб втягнути Захід у переговори – ISW
Росія все ще становить загрозу українській енергосистемі та цивільному населенню, незважаючи на те, що українські сили ППО швидкими темпами збивають російські ракети і безпілотники, вважають аналітики Інститут вивчення війни (ISW).
Експерти додають, що скоординована кампанія ракетних ударів по українській інфраструктурі та пов’язане з цим погіршення гуманітарної ситуації в Україні, можливо, є частиною російської тактики, щоб посилити тиск на західних союзників України, щоб вони запропонували поступки.
У своєму звіті, опублікованому у суботу, дослідники ISW пишуть, що незважаючи на високий процент збитих російських ракет (72%) та безпілотників (80%), про які повідомляють українські військові, ті, що все ж проходять через протиповітряну оборону України, тим не менш, завдають значної шкоди українській критичній інфраструктурі. Зокрема, вони цитують президента України Володимира Зеленського, який заявив, що останні удари залишили шість мільйонів українців без світла напередодні зими.
Дослідники ISW доходять висновку, що Росія, найімовірніше, продовжуватиме обстрілювати українську критичну інфраструктуру, намагаючись зламати волю українців. Але якщо українці навряд чи піддадуться на цей тиск, Москва сподівається на більший успіх із впливом кампанії обстрілу української інфраструктури на західних політиків.
Аналітики наводять приклад п’ятничної розмови президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, у якій він заявив, що нібито «західна фінансова та військова допомога Україні створює ситуацію, в якій український уряд категорично відкидає переговори між Москвою та Києвом». Також у Москві відреагували на слова президента США Джо Байдена щодо можливості переговорів і звинуватили США у тому, що «небажання Америки визнати незаконну анексію українських територій Росією значно ускладнює пошук точки дотику в можливих переговорах».
На думку фахівців ISW, насправді Росія не зацікавлена у переговорах, як свідчать її дії, але в Москві продовжують робити заяви щодо переговорів, «щоб створити у західних офіційних осіб враження, що Росію потрібно спонукати до переговорів» та пропонувати їй значні превентивні поступки. Серед них можуть бути зменшення допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії території України Росією та обмеження військових дій НАТО та Заходу в Європі, вважають в ISW.
Як наголошують аналітики, навіть незначна пауза, яку могла б дати тимчасова угода з Україною та західними країнами, дозволила б Росії посилити свої збройні сили для майбутніх військових операцій у досягненні максимуму своїх цілей в Україні.
Тим часом газета New York Times повідомляє, що українська влада в суботу видала терміновий заклик до цивільних осіб покинути окуповані Росією райони на лівому березі Дніпра у районі Херсона. Оглядачі припускають, що, ймовірно, українські таким чином готуються до наступу, сподіваються закріпитися на другому боці ріки.
Газета наводить слова голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, який сказав, що «евакуація необхідна у зв’язку з можливою активізацією бойових дій у цьому районі».
Згідно з попередніми повідомленнями, російські війська використовували позиції на лівому березі Дніпра, щоб обстрілювати райони Херсона на правому березі. Як зауважує газета New York Times, «публічний заклик до евакуації, хоч і мав на меті сигналізувати Росії про можливий напад, також може бути елементом інформаційної війни».
Так газета нагадує, що, перед тим, як Україна почала контрнаступ на півночі, офіційні особи зробили кілька публічних попереджень про майбутній контрнаступ у Херсонській області. Це контрнаступ потім відбувся, але спершу ЗСУ відбили російські війська на півночі, пише NYT.
Нині, як і під час попереднього наступу, українські війська готують його тим, що посилюють удари по російських шляхах постачання, командних центрах і складах боєприпасів з нових передових позицій, пояснює NYT.
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- Голос Америки
Новий бомбардувальник США В-21 поєднав новітні технології ефективності та невидимості - Пентагон
Очільник Пентагону США Ллойд Остін назвав основні переваги нового американського ядерного бомбардувальника-невидимки В-21 Raider.
У своєму виступі на церемонії представлення літака в п'ятницю в Каліфорнії Остін вказав на ефективність, невидимість та надійність бомбардувальника.
В-21, який може з надзвичайною точністю доставляти як ядерну, так і звичайну зброю, не муситиме базуватись в регіоні, де здійснюються завдання бо має значний радіус дії. "Жодний інший бомбардувальник не співставний з його ефективністю", - зауважив Остін.
Інновації США тривають і цей бомбардувальник буде здатний захистити нашу країну новою зброєю, яку навіть ще не винайшлиЛлойд Остін
Проект літака базується на 50 роках дослідження в сфері невидимості і, за словами посадовця, навіть "найбільш просунута система ППО матиме складнощі в тому, щоб виявити В-21 в небі".
"Інновації США тривають і цей бомбардувальник буде здатний захистити нашу країну новою зброєю, яку навіть ще не винайшли", - сказав Остін.
Він додав: "Оборона Америки завжди базуватиметься на стримуванні конфлікту. Тому ми знову чітко вказуємо можливому супротивнику: ризик та витрати агресії значно переважають будь-які можливі здобутки".
Як повідомляв АР, B-21 Raider — перший новий американський бомбардувальник за понад 30 років. Майже кожен аспект програми засекречено.
Напередодні його відкриття в п'ятницю на об'єкті ВПС у Палмдейлі, штат Каліфорнія, було опубліковано лише зображення бойового літака, зроблені художниками. Ці кілька зображень показують, що Raider нагадує чорний ядерний бомбардувальник-невидимку B-2 Spirit, який він з часом замінить.
У інформаційному бюлетені компанія Northrop Grumman, що базується у Фоллз-Черчі, штат Вірджинія, заявила, що використовує "новітні технології виробництва та матеріали, щоб гарантувати, що B-21 переможе системи обмеження доступу зони, з якими він зіткнеться", повідомляє АР.
В статті використано інформацію АР.
У Сполучених Штатах представили документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія». Відео
У США представили документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія». Це свідчення людей, які пережили окупацію міста та змогли врятуватися. На показі стрічки в передмісті Філадельфії побувала Ірина Соломко.
- Голос Америки
До України їде Верховий комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк
У неділю, 4 грудня починається візит Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, який проведе в Україні чотири дні на запрошення українського уряду.
Очікується, що новий верховний комісар, який був призначений на цю посаду у вересні, відвідає Київ та сусідні області, Харків, Ізюм та Ужгород. Також він зустрінеться з посадовцями національного та місцевого уряду, представниками громадянського суспільства, а також представниками груп жертв, включаючи родичів зниклих безвісти або захоплених цивільних осіб і військовополонених.
Австрійський юрист, який багато років працював у структурах ООН, Фолькер Тюрк має досвід роботи представника ООН у Малайзії, помічника голови місії ООН в Косово та Боснії та Герцеговині, регіонального координатора захисту в Демократичній Республіці Конго та в Кувейті.
Тюрк очолив офіс Верховного комісара ООН з прав людини у жовтні та у своєму першому інтерв’ю на новій посаді сказав, що його непокоїть ескалація конфлікту в Україні, зокрема напади за допомогою дронів на цивільні об’єкти.
«Абсолютно важливо, щоб цивільні об'єкти, цивільні особи, не були цілями, хоча цього важко досягти у густонаселених міських районах», – сказав він у розмові з французьким міжнародним мовником RFI.
У цій розмові Тюрк наголосив, що повага до міжнародного права є «абсолютно критично важливою».
У п’ятницю, 2 грудня, після свого останнього офіційного візиту до України свої висновки представила Слідча комісія по Україні. За словами експертів, призначених Радою ООН для розслідування можливих порушень прав людини, що загрози правам і життю молоді «постійно збільшуються».
Незалежна міжнародна слідча комісія ООН щодо України засвідчила після дев’яти місяців війни, в Україні знищені десятки шкіл. За словами представників ООН, «забезпечення доступу до освіти є ускладненим у багатьох районах, звідки виведені російські війська, таких як Харків і Херсон».
Як мовиться у повідомленні на сайті ООН, три слідчі місії зі встановлення фактів «приділили значну увагу» руйнуванню цивільної інфраструктури в Україні – зокрема її енергетичної та транспортної мереж, що особливо важливо у період різкого падіння температур взимку, та викликає занепокоєння щодо найбільш уразливих верств населення України.
«Обидві є передумовами для доступу до прав, а цивільна інфраструктура захищена міжнародним гуманітарним правом», – йдеться у заяві слідчих.
«Комісія має намір детально вивчити це питання і повернеться до нього у доповіді Раді з прав людини в березні наступного року», – заявили слідчі голова групи Ерік Мьосе з Норвегі, Ясмінка Джумхур з Боснії та Герцеговини та Пабло де Грайфф з Колумбії.
За їхніми словами, «у той час як гуманітарна ситуація в Херсоні широко висвітлюється, десятки міст по обидва боки лінії фронту в Запоріжжі щодня обстрілювалися протягом останніх тижнів». Також більшість мешканців Донецької області стикаються з надзвичайно обмеженим доступом до опалення, води, медичних та освітніх послуг.
Як повідомляє ООН, організація розподілила сотні генераторів у лікарнях, школах і пунктах обігріву по всій Україні для людей, які не мають доступу до комунальних послуг. Також за словами речника генерального секретаря ООН, зимовими запасами та послугами, опалювальними приладами та ремонтом будинків понад було забезпечено близько 630 000 людей в Україні.
- Голос Америки
В Лондоні допитали російського олігарха за підозрою у відмиванні коштів
В Лондоні влада заарештувала, допитала і відпустила під заставу російського бізнесмена та ще двох осіб за підозрою у злочинах, зокрема у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ і дачі неправдивих свідчень, йдеться в офіційному повідомленні Національного агентства Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA).
До операції було залучено понад 50 офіцерів. Слідчі NCA також вилучили низку цифрових пристроїв і значну кількість готівки.
У відомстві повідомили, що 58-річного чоловіка заарештували в четвер (1 грудня) у його багатомільйонній резиденції в Лондоні співробітники відділу боротьби з клептократією NCA.
35-річного чоловіка, який працював у приміщенні, було заарештовано неподалік за підозрою у відмиванні грошей і перешкоджанні офіцеру NCA після того, як його помітили, коли він покидав цю адресу з сумкою, у якій виявлено тисячі фунтів готівкою.
Третій чоловік у віці 39 років, який є колишнім хлопцем нинішнього партнера бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за злочини, включаючи відмивання грошей і змову з метою шахрайства.
Вперше за 22 роки Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю заарештувало російського олігарха в Великій Британії у зв'язку з відмиванням коштів. Так відреагував у Twitter фінансист і відомий критик Кремля Білл Браудер на повідомлення про операцію.
Велика Британія, США сформували правоохоронні підрозділи з боротьби з клептократією на міжнародному рівні цього року, щоб обмежити можливості олігархів використовувати фінансові системи своїх країн.
Відповідний правоохоронний підрозділ США KleptoCapture з міжнародними союзниками заарештував шикарну яхту російського олігарха вартістю 90 млн доларів в Іспанії, яхту вартістю півмільярда доларів на Фіджі а також заарештував активи на мільйони доларів, пов'язаних з санкційними сторонами в фінансових установах США, повідомили в Білому домі.
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