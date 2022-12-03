Обстріли інфрастуктури України можуть бути тактикою РФ для того, щоб втягнути Захід у переговори – ISW

Росія все ще становить загрозу українській енергосистемі та цивільному населенню, незважаючи на те, що українські сили ППО швидкими темпами збивають російські ракети і безпілотники, вважають аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти додають, що скоординована кампанія ракетних ударів по українській інфраструктурі та пов’язане з цим погіршення гуманітарної ситуації в Україні, можливо, є частиною російської тактики, щоб посилити тиск на західних союзників України, щоб вони запропонували поступки.

У своєму звіті, опублікованому у суботу, дослідники ISW пишуть, що незважаючи на високий процент збитих російських ракет (72%) та безпілотників (80%), про які повідомляють українські військові, ті, що все ж проходять через протиповітряну оборону України, тим не менш, завдають значної шкоди українській критичній інфраструктурі. Зокрема, вони цитують президента України Володимира Зеленського, який заявив, що останні удари залишили шість мільйонів українців без світла напередодні зими.

Дослідники ISW доходять висновку, що Росія, найімовірніше, продовжуватиме обстрілювати українську критичну інфраструктуру, намагаючись зламати волю українців. Але якщо українці навряд чи піддадуться на цей тиск, Москва сподівається на більший успіх із впливом кампанії обстрілу української інфраструктури на західних політиків.

Аналітики наводять приклад п’ятничної розмови президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, у якій він заявив, що нібито «західна фінансова та військова допомога Україні створює ситуацію, в якій український уряд категорично відкидає переговори між Москвою та Києвом». Також у Москві відреагували на слова президента США Джо Байдена щодо можливості переговорів і звинуватили США у тому, що «небажання Америки визнати незаконну анексію українських територій Росією значно ускладнює пошук точки дотику в можливих переговорах».

На думку фахівців ISW, насправді Росія не зацікавлена у переговорах, як свідчать її дії, але в Москві продовжують робити заяви щодо переговорів, «щоб створити у західних офіційних осіб враження, що Росію потрібно спонукати до переговорів» та пропонувати їй значні превентивні поступки. Серед них можуть бути зменшення допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії території України Росією та обмеження військових дій НАТО та Заходу в Європі, вважають в ISW.

Як наголошують аналітики, навіть незначна пауза, яку могла б дати тимчасова угода з Україною та західними країнами, дозволила б Росії посилити свої збройні сили для майбутніх військових операцій у досягненні максимуму своїх цілей в Україні.

Тим часом газета New York Times повідомляє, що українська влада в суботу видала терміновий заклик до цивільних осіб покинути окуповані Росією райони на лівому березі Дніпра у районі Херсона. Оглядачі припускають, що, ймовірно, українські таким чином готуються до наступу, сподіваються закріпитися на другому боці ріки.

Газета наводить слова голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, який сказав, що «евакуація необхідна у зв’язку з можливою активізацією бойових дій у цьому районі».

Згідно з попередніми повідомленнями, російські війська використовували позиції на лівому березі Дніпра, щоб обстрілювати райони Херсона на правому березі. Як зауважує газета New York Times, «публічний заклик до евакуації, хоч і мав на меті сигналізувати Росії про можливий напад, також може бути елементом інформаційної війни».

Так газета нагадує, що, перед тим, як Україна почала контрнаступ на півночі, офіційні особи зробили кілька публічних попереджень про майбутній контрнаступ у Херсонській області. Це контрнаступ потім відбувся, але спершу ЗСУ відбили російські війська на півночі, пише NYT.

Нині, як і під час попереднього наступу, українські війська готують його тим, що посилюють удари по російських шляхах постачання, командних центрах і складах боєприпасів з нових передових позицій, пояснює NYT.