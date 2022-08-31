CNN: очікується нове оголошення про військову допомогу Україні – речник Білого дому

Міністерство юстиції США заявило ввечері у вівторок, що суд надав дозвіл на безпрецедентний пошук секретних документів національної безпеки в маєтку колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді після того, як дійшов висновку, що “ймовірно, були спроби перешкоджати урядовому розслідуванню".

Неоголошений обшук 8 серпня в резиденції Трампа на березі океану, де він живе взимку, відбувся після того, як у червні один із його адвокатів заявив, що всі секретні документи було повернуто до Національного архіву, як того вимагає закон США від президентів, які йдуть з посади.

Помічники Трампа передали до архіву 15 коробок із 184 секретними документами в січні та передали ще 38 таких документів у червні.

Проте Міністерство юстиції заявило, що адвокат Трампа, який стверджував, що все було передано, «відкрито заборонив урядовому персоналу відкривати або заглядати всередину будь-яких коробок, які залишилися в сховищі [в Мар-а-Лаго], не даючи жодної можливості уряду пеервірити, що документів із грифами секретності не лишилось".

Згодом Міністерство юстиції заявило: «Уряд отримав докази того, що обшук, сховища, не міг виявити всі секретні документи», які могли бути у всій резиденції колишнього президента.

Підозрюючи, що в Мар-а-Лаго залишилося більше секретних документів, генеральний прокурор США Меррік Гарленд санкціонував безпрецедентний обшук у резиденції колишнього президента та отримав схвалення обшуку від магістратського судді США Брюса Рейнхарта у Флориді.

Міністерство юстиції повідомило, що під час обшуку на початку серпня агенти ФБР вилучили ще 33 коробки, контейнери та інші докази з понад 100 секретними записами, у тому числі з найвищим рівнем секретності національної безпеки.

У судовій заяві Міністерства юстиції сказано, що під час одноденного обшуку було виявлено вдвічі більше секретних документів, ніж було надано у червні на запит великого журі.

Судова документація на 36 сторінках включала фотографію секретних документів, знайдених в офісі Трампа. У заяві Міністерства юстиції сказано, що деякі документи були настільки секретними, що юристи, які пізніше їх читали, мали отримати додаткові дозволи, перш ніж переглядати матеріали.

У дописі в соціальних мережах у середу Трамп сказав: «Жахливо те, як ФБР під час рейду в Мар-а-Лаго безладно розкидало документи на підлозі (можливо, вдаючи, що це зробив я!), а потім почали фотографувати їх для загального перегляду".

Трамп знову заявив, що зняв гриф секретності з документів, хоча не надав жодних доказів того, що він зробив це перед відходом з посади та закінченням своїх повноважень.

Надіслана пізно ввечері заява Міністерства юстиції стала відповіддю на спроби Трампа призначити експерта для перевірки матеріалів, які вилучили агенти ФБР.

Адвокати Трампа попросили повернути йому будь-які документи, які він міг би мати право зберігати, як-от матеріали, пов’язані з розмовами, які він мав зі своїми адвокатами щодо розслідувань його дій як президента, виборів 2020 року та ділових справ. Відповідні розслідування проводило Міністерство юстиції, посадовці Нью-Йорка та штату Джорджія.

Раніше цього тижня уряд заявив, що під час перевірки виявлено «обмежений набір матеріалів», які слід повернути Трампу.

Юристи Міністерства юстиції заявили, що «призначення експерта завадило б урядовому кримінальному розслідуванню» щодо того, чи перешкоджав Трамп правосуддю та чи порушував інші закони США, зберігаючи документи в Мар-а-Лаго.

Суддя також сказав, що якби експерт переглянув секретні документи, це «перешкодило б розвідці [США] проводити поточний аналіз ризиків національній безпеці, які могло викликати неналежне зберігання цих дуже конфіденційних матеріалів, і визначати заходи щоб виправити або зменшити будь-які збитки, спричинені неправильним зберіганням".

Окружна суддя США Ейлін Кеннон сказала минулих вихідних, що вона була схильна призначити такого експерта, але спочатку хотіла почути думку уряду. Виступаючи проти призначення експерта, уряд заявив, що якщо Кеннон призначить таку особу, перевірка має бути завершена до 30 вересня.

Нове слухання з цього питання призначено на четвер.

Деяка інформація для цього звіту надійшла від Associated Press і Reuters.