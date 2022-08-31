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CNN: очікується нове оголошення про військову допомогу Україні – речник Білого дому
Найближчими днями очікується нове оголошення про військову допомогу Україні, заявив речник Білого дому з питань безпеки у розмові з телеканалом СNN
Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів із стратегічних комунікацій, заявив у середу у розмові з CNN, що найближчими днями очікується ще одне оголошення про військову допомогу Україні.
«Ми... виділили понад 13 мільярдів доларів на безпекову допомогу Збройним силам України, і ми продовжуватимемо її надавати. І найближчими днями буде оголошено про майбутню безпекову допомогу», – сказав він журналістам.
Кірбі заявив про нову допомогу після того, як минулої середи президент США Джо Байден оголосив про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги в розмірі 2,98 мільярда доларів.
Загалом з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого США надали Україні військової допомоги на суму близько 13 мільярдів доларів. З 2014 року ця сума сягнула 15,5 мільярда доларів.
Пакет допомоги, анонсований Байденом, використовуватиме кошти з Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), виділені Конгресом, що дозволить уряду США закуповувати зброю у її виробників. З іншого боку, для деяких видів зброї її закупівля і доставка може тривати декілька місяців.
Раніше більшість озброєнь надавалися зі складів американської армії в рамках президентських повноважень, що дозволяло її швидко доставляти в Україну.
Але, як наголосив Джон Кірбі минулої середи, це не означає, що можливість доставки через президентські повноваження вичерпана. Також він заявив, що додаткові пакети допомоги можуть продовжувати надходити через механізм президентських повноважень, які «надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко».
У повідомленні використана інформацію CNN, Reuters.
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Міністерство юстиції США вказує на докази перешкоджання слідству при обшуку у Трампа
Міністерство юстиції США заявило ввечері у вівторок, що суд надав дозвіл на безпрецедентний пошук секретних документів національної безпеки в маєтку колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді після того, як дійшов висновку, що “ймовірно, були спроби перешкоджати урядовому розслідуванню".
Неоголошений обшук 8 серпня в резиденції Трампа на березі океану, де він живе взимку, відбувся після того, як у червні один із його адвокатів заявив, що всі секретні документи було повернуто до Національного архіву, як того вимагає закон США від президентів, які йдуть з посади.
Помічники Трампа передали до архіву 15 коробок із 184 секретними документами в січні та передали ще 38 таких документів у червні.
Проте Міністерство юстиції заявило, що адвокат Трампа, який стверджував, що все було передано, «відкрито заборонив урядовому персоналу відкривати або заглядати всередину будь-яких коробок, які залишилися в сховищі [в Мар-а-Лаго], не даючи жодної можливості уряду пеервірити, що документів із грифами секретності не лишилось".
Згодом Міністерство юстиції заявило: «Уряд отримав докази того, що обшук, сховища, не міг виявити всі секретні документи», які могли бути у всій резиденції колишнього президента.
Підозрюючи, що в Мар-а-Лаго залишилося більше секретних документів, генеральний прокурор США Меррік Гарленд санкціонував безпрецедентний обшук у резиденції колишнього президента та отримав схвалення обшуку від магістратського судді США Брюса Рейнхарта у Флориді.
Міністерство юстиції повідомило, що під час обшуку на початку серпня агенти ФБР вилучили ще 33 коробки, контейнери та інші докази з понад 100 секретними записами, у тому числі з найвищим рівнем секретності національної безпеки.
У судовій заяві Міністерства юстиції сказано, що під час одноденного обшуку було виявлено вдвічі більше секретних документів, ніж було надано у червні на запит великого журі.
Судова документація на 36 сторінках включала фотографію секретних документів, знайдених в офісі Трампа. У заяві Міністерства юстиції сказано, що деякі документи були настільки секретними, що юристи, які пізніше їх читали, мали отримати додаткові дозволи, перш ніж переглядати матеріали.
У дописі в соціальних мережах у середу Трамп сказав: «Жахливо те, як ФБР під час рейду в Мар-а-Лаго безладно розкидало документи на підлозі (можливо, вдаючи, що це зробив я!), а потім почали фотографувати їх для загального перегляду".
Трамп знову заявив, що зняв гриф секретності з документів, хоча не надав жодних доказів того, що він зробив це перед відходом з посади та закінченням своїх повноважень.
Надіслана пізно ввечері заява Міністерства юстиції стала відповіддю на спроби Трампа призначити експерта для перевірки матеріалів, які вилучили агенти ФБР.
Адвокати Трампа попросили повернути йому будь-які документи, які він міг би мати право зберігати, як-от матеріали, пов’язані з розмовами, які він мав зі своїми адвокатами щодо розслідувань його дій як президента, виборів 2020 року та ділових справ. Відповідні розслідування проводило Міністерство юстиції, посадовці Нью-Йорка та штату Джорджія.
Раніше цього тижня уряд заявив, що під час перевірки виявлено «обмежений набір матеріалів», які слід повернути Трампу.
Юристи Міністерства юстиції заявили, що «призначення експерта завадило б урядовому кримінальному розслідуванню» щодо того, чи перешкоджав Трамп правосуддю та чи порушував інші закони США, зберігаючи документи в Мар-а-Лаго.
Суддя також сказав, що якби експерт переглянув секретні документи, це «перешкодило б розвідці [США] проводити поточний аналіз ризиків національній безпеці, які могло викликати неналежне зберігання цих дуже конфіденційних матеріалів, і визначати заходи щоб виправити або зменшити будь-які збитки, спричинені неправильним зберіганням".
Окружна суддя США Ейлін Кеннон сказала минулих вихідних, що вона була схильна призначити такого експерта, але спочатку хотіла почути думку уряду. Виступаючи проти призначення експерта, уряд заявив, що якщо Кеннон призначить таку особу, перевірка має бути завершена до 30 вересня.
Нове слухання з цього питання призначено на четвер.
Деяка інформація для цього звіту надійшла від Associated Press і Reuters.
Міністр закордонних справ Данії: Обмеження віз для російських туристів – чіткий сигнал Путіну. Відео
Міністри закордонних справ країн ЄС підтримали зупинку спрощеного візового режиму для Росії. «Ми хочемо обмежити візи для російських туристів, надіслати чіткий сигнал Путіну - те, що він робить в Україні, є абсолютно неприйнятним», - міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.
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Швеція може надати Україні гаубиці Archer та системи ППО RBS70
Швеція може надати Україні самохідні гаубиці Archer, системи протиповітряної оборони RBS70 та інше обладнання, оголосила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде. Таку можливість розглядають шведська Адміністрація оборонного забезпечення та Збройні сили країни, додала посадовиця в соцмережевому дописі.
На тому, що Україна потребує Archer і пртативні системи протиповітряної оборони, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив під час зустрічі в міністерстві оборони Швеції в понеділок.
“Archers” та системи повітряної оборони - цього ми потребуємо найбільше, - написав Кулеба у Twitter в дописі про свою зустріч в шведському Міноборони. - Озброїти Україну - це найкраща інвестиція в довгострокову безпеку Швеції та Європи".
Кулеба також подякував Швеції за нову допомогу Україні, що включає біля 50 мільйонів доларів оборонної допомоги і такий же обсяг гуманітарної допомоги.
Лінде у відповідному дописі заявила, що новий, сьомий, пакет оборонної допомоги Україні обсягом більше 46 мільйонів доларів - не останній пакет.
"Швеція підтримує Україну", - додала посадовиця в соцмережах.
Міністри закордонних справ країн ЄС підтримали зупинку спрощеного візового режиму для Росії – Боррель
Міністри закордонних справ Європейського Союзу підтримали зупинку дії спрощеного візового режиму, заявив на пресконференції 31 серпня голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель.
«Повна зупинка Євросоюзом спрощеного візового режиму для Росії. Досі він був частково зупинений для окремих груп осіб: посадовців, бізнесменів, але тепер він повністю припиняє працювати», – сказав він, говорячи про консенсус, якого досягли лідери МЗС.
За словами Борреля, Євросоюз спостерігав збільшення випадків перетину кордону з Росії до сусідніх держав із середини липня:
«Це стало безпековим ризиком для таких країн. На додачу до цього ми бачили багатьох росіян, які мандрували для відпочинку, шопінгу, наче немає ніякої війни в Україні. Країни-члени вирішили, що не може бути business as usual».
Боррель очікує, що припинення дії візового режиму скоротить кількість нових віз, виданих країнами-членами Євросоюзу, адже процес вимагатиме більше часу й зусиль.
«Це загальний підхід, який дозволить запобігти потенційному «візовому шопінгу» росіян», – прокоментував очільник дипломатії ЄС.
Водночас такий підхід дозволить розглядати кожен запит індивідуально, адже ЄС «не хоче відмежовуватися від тих росіян, які проти війни в Україні», додав він.
Також Боррель закликав Європейську комісію розглянути ситуацію із візами, які вже видані, і надати свої коментарі. Серед інших висновків зустрічі він назвав рішення не визнавати паспорти, видані окупаційною владою Росії на захоплених територіях України.
Крім того, сусідні з Росією країни, за словами голови зовнішньополітичної служби ЄС, можуть вдаватися до заходів на національному рівні, аби обмежити доступ до блоку через свої кордони, у відповідності до Кодексу Шенгенської зони ЄС.
Раніше Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія виступили зі спільною заявою, в якій назвали в’їзд громадян Росії до країн Шенгенської зони загрозою громадській безпеці. Вони вимагають від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в’їзду російських туристів, інакше вони розглядають можливість зробити це на національному рівні.
Після вторгнення Євросоюз припинив з Росією авіасполучення, в’їзд до країн ЄС став можливим лише через транзитні країни чи через наземні прикордонні переходи. Раніше країни Балтії закликали припинити росіянам візи повністю, принаймні туристичні. Проти виступають деякі західноєвропейські члени ЄС, зокрема Німеччина та Франція.
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