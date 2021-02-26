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В Одесі збиратимуть американські бойові вертольоти "Ірокез"

Державне підприємство "Одеський авіаційний завод" випускатиме гвинтокрили класу Bell UH-1 Iroquois.

Про це повідомив під час візиту на підприємство генеральний директор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

За його словами, організація ліцензійного виробництва перебуває на завершальній стадії; перший борт вийде зі стапелів заводу вже влітку цього року - до 30-ї річниці Незалежності України.

Як зазначив гендиректор Укроборонпрому, “пріоритетом для Одеського авіаційного залишається забезпечення потреб в озброєнні та військовій техніці головного замовника – Міністерства оборони України".

Bell UH-1 "Ірокез" - багатоцільовий військовий гелікоптер, що був розроблений для армії США для транспортування солдат, евакуації поранених та загального використання. Свою ефективність довів під час В'єтнамської війни, на якій дістав прізвисько "Г'юі" (від раннього маркування HU-1).

Наразі гвинтокрили класу UH-1 Iroquois є одними з наймасовіших у збройних силах багатьох країн світу.

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