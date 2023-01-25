ЮНЕСКО внесла історичний центр Одеси до переліку всесвітньої спадщини під загрозою. Як це допоможе зберегти місто?

ЮНЕСКО внесла історичний центр Одеси до Списку всесвітньої спадщини під загрозою. Цим рішенням організація визнала визначну цінність центру Одеси для всього світу та обов'язок людства захищати його.

"Одеса - вільне місто, світове місто, легендарний порт, що лишило свій слід у кіно, літературі та мистецтві, таким чином перебуває під посиленим захистом міжнародної спільноти. Поки триває війна, це включення відображає нашу колективну рішучість гарантувати, що місто, яке завжди долало глобальні потрясіння, буде збережене від подальшого руйнування", – повідомила Одрі Азуле, Генеральна директорка ЮНЕСКО.

Внесення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, надає можливість посилити технічну та фінансову міжнародну допомогу, за якою може звернутися Україна, щоб забезпечити захист об’єктів та за необхідності їхнє відновлення.

З огляду на загрози для міста через війну, включення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО провели за прискореною процедурою, зазначили в організації.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграм написав, що рішення ЮНЕСКО стало історичним "ще й тому, що не зважаючи на шалений опір росіян – воно позитивне. Впродовж двох днів, використовуючи безліч процедурних хитрощів, країна, яка порушує всі міжнародні угоди, намагалася винести це питання з порядку денного обговорення або принаймні перенести його. Цього зробити їм не вдалося".

"Попереду й у місцевої влади, і в центральної ще дуже багато роботи щодо критеріїв відповідності стандартам ЮНЕСКО", - додав Ткаченко.

"Дипломатична перемога! [...] Це означає, що місто українське місто Одеса перебуватиме під захистом ЮНЕСКО", - написала заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Твіттері.