Трамп пожартував, що сцену з ним вирізали з різдвяного фільму через Трюдо

Президент США Дональд Трамп пожартував стосовно того, чому сцену за його участі було вирізано при показі відомого американського фільму "Один вдома 2: загублений у Нью-Йорку" в Канаді. Фільми серії "Один вдома" традиційно транслюють по телебаченню в США та Канаді на Різдвяні свята.

В оригінальній версії фільму, випущеного в 1992 році, головний персонаж Кевін Маккалістер випадково зустрічає Трампа у готелі Плаза в Нью-Йорку і питає у нього дорогу.

Минулого тижня, канадська компанія СВС транслювала фільм без цієї сцени.

Компанія пояснила, що фільм було відредаговано ще в 2014 році, до того, як Трамп вирішив балотуватись на посаду президента. Відповідальний за зв'язки з громадськістю СВС Чак Томсон сказав в інтерв'ю NBC: "Як це часто роблять при адаптації фільмів для показу на телебаченні, "Один Вдома 2" відредагували, щоб скоротити час. Сцену з Дональдом Трампом вилучили серед інших, адже ці сцени не були невіддільними від сценарію".

Все ж президент Трамп відреагував на таке редагування, згадавши прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у своєму твіті.

"Гадаю Джастіну Т не сподобалось, що я примусив його більш сплатити в НАТО та в сфері торгівлі!" - написав президент у Twitter.

"Фільм більше не буде таким, як колись (жарт)", - додав він.

Той факт, що фільм транслювався без сцени з Трампом став предметом низки публікацій у США і привернув увагу родини американського президента.

Син президента Дональд Трамп молодший розмістив у Twitter посилання на статтю, що назвала "абсолютно жалюгідною" таку трансляцію фільму в Канаді.

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