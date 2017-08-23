Один з найзаможніших штатів США загруз у боргах

Штатні законодавці Коннектикуту мають невідкладно прийняти бюджет, бо, інакше, з жовтня вступить в силу указ губернатора Даннела Маллоя про скорочення державної допомоги містам та скасування витрат на школи в деяких районах, повідомляє Reuters.

Один з найбагатших штатів США - Коннектикут - страждає через величезні борги, високі податки та має 50 мільярдів доларів недофінансованих пенсійних зобов’язань. Загальний борг штату складає 23 мільярди доларів, пише Reuters.

«Штат неправильно інвестував певний час», - зазначив губернатор Даннел Маллой в коментарі Reuters. Коннектикут позичав десятиріччями для фінансування будівництва шкіл, а також об'єктів пенитенціарної системи, хоча інші штати, як правило, позичають на місцевому рівні для фінансування таких проектів.

Коннектикут також провадив запозичення, щоб збільшити державні пенсії, зазначає Reuters. З цією метою штат розмістив облігації на суму 2,3 млрд доларів в квітні 2008 року. Знову в грудні 2009 року, штат розмістив 916 млн доларів «Облігацій економічного відродження», щоб профінансувати дефіцит бюджету, після того, як резервний фонд було використано після кризи.

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