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Один з найзаможніших штатів США загруз у боргах

  • Голос Америки
будівля парламенту штату Коннектикут

Штатні законодавці Коннектикуту мають невідкладно прийняти бюджет, бо, інакше, з жовтня вступить в силу указ губернатора Даннела Маллоя про скорочення державної допомоги містам та скасування витрат на школи в деяких районах, повідомляє Reuters.

Один з найбагатших штатів США - Коннектикут - страждає через величезні борги, високі податки та має 50 мільярдів доларів недофінансованих пенсійних зобов’язань. Загальний борг штату складає 23 мільярди доларів, пише Reuters.

будівля парламенту штату Коннектикут
будівля парламенту штату Коннектикут

«Штат неправильно інвестував певний час», - зазначив губернатор Даннел Маллой в коментарі Reuters. Коннектикут позичав десятиріччями для фінансування будівництва шкіл, а також об'єктів пенитенціарної системи, хоча інші штати, як правило, позичають на місцевому рівні для фінансування таких проектів.

Коннектикут також провадив запозичення, щоб збільшити державні пенсії, зазначає Reuters. З цією метою штат розмістив облігації на суму 2,3 млрд доларів в квітні 2008 року. Знову в грудні 2009 року, штат розмістив 916 млн доларів «Облігацій економічного відродження», щоб профінансувати дефіцит бюджету, після того, як резервний фонд було використано після кризи.

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