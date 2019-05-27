Через кризу на кордоні, США змінили процедуру оформлення незаконних мігрантів

Через великий наплив незаконних мігрантів, уряд США вперше почав перевозити їх для оформлення з прикордонних міст до населених пунктів, що знаходяться глибше на території країни.

Іммігранти незаконно потрапляють до США у кількості більше 5000 на день і полишають прикордонні міста автобусами. Одна така подорож може тривати більше 85 годин, пише The New York Times.

Більше 3 000 осіб кожного тижня переправляють з півдня Техасу та Аризони до інших міст автобусами та літаками. Кількість незаконних мігрантів на південному кордоні США зросла до 100 000 на місяць, пише Politico.

Після оформлення, незаконних мігрантів часто відпускають до судового слухання їх справи.

Програма з переміщення мігрантів з прикордонних міст привернула увагу спостерігачів після того, як посадовці штату Флорида виступили проти пропозицій про переміщення нелегальних мігрантів до штатів, де переважають прихильники Демократичної партії.

Трамп назвав такі новини "неправдивим повідомленням" і заперечив плани надсилати нелегальних мігрантів до інших об'єктів, в прибережних районах США, включаючи Флориду.

"Через неймовірну кількість мігрантів, які перетинають кордон, деякі центри оформлення СВР переповнені і не можуть достатньо швидко оформити всіх, - говорить посадовець Імміграційної служби (ІСЕ) в коментарі пресі. – ІСЕ на тепер має угоду з ними, що дозволяє СВР використовувати літаки ІСЕ, щоб безпечно та ефективно транспортувати мігрантів до менш заповнених об'єктів на оформлення".

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