"Повторення олігархічного перерозподілу", - оглядачі про призначення Андрія Богдана

Призначення Андрія Богдана на посаду керівника адміністрації президента Володимира Зеленського активно коментують європейські та американські оглядачі.

Це "ніщо інше, як чергове повторення олігархічного перерозподілу", - пише історик Тарік Амар.

"Думаю, це очікували, враховуючи те, наскільки багато часу він провів разом із американською делегацією на інавгурації", - вважає стратег фінансової компанії Bluebay Asset Management Тімоті Еш.

Журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер нагадує, що Зеленський "обіцяв "деолігархізацію" під час свого президентства".

Оглядач аналітичного центру Carnegie Endowment Балаж Ярабік пише: "Адвокат Коломойського виграв (внутрішню) боротьбу за посаду голови адміністрації президента України. Богдан однозначно сприяв успіхові його кампанії, але його призначення коштуватиме Зеленському політичного капіталу (та іншого)".

Даніель Шеліговськи, голова східноєвропейської програми Польського інституту міжнародних відносин, пише: "Це має дещо пролити світло на склад нової президентської адміністрації в Україні. Як і очікувалось, "особисті друзі та політтехнологи мають привілейовану позицію, але не треба й недооцінювати представників старої гвардії".

Журналіст видання Le Figaro Стефан Сіон пише, що нещодавні інтерв'ю Богдана українським виданням "дають чітко зрозуміти, що він був на чолі "антикорупційних питань" в адміністрації Януковича у 2013 році, у найбільш корумповані часи в сучасній українській історії".

"За законом України про люстрацію, Андрій Богдан не може обіймати державну посаду, тому що він був представником режиму Януковича. Ми можемо чекати на більший тиск на Конституційний Суд України, щоб швидко скасувати Закон про люстрацію", - вважає дописувачка аналітичного центру Атлантична Рада Аріяна Ґіць. Вона вважає, що цьому була присвячена зустріч Богдана із головою Конституційного Суду.

Економіст та експерт Атлантичної ради Андерс Аслунд також пише, що призначення Богдана "викликає занепокоєння".

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