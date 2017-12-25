Трамп назвав своє різдвяне бажання

В переддень Різдва, президент США Дональд Трамп відповідав на дзвінки від дітей, запитуючи їх, чого вони хотіли б найбільше від Санта Клауса, і ділячись власними бажаннями на Різдво, повідомляє Reuters.

Розмовляючи з президентом, одан хлопчик побажав отримати конструктор. Інший – щоб його бабуся вийшла з лікарні.

Трамп же озвучив, що він найбільше бажає "миру для країни".

"У нас є процвітання – тепер ми хочемо миру", -

сказав Трамп у розмові з хлопчиком на ім’я Раян, який телефонував до космічного командування NORAD, щоб дізнатись де зараз перебуває Санта.

Сидячи поруч зі своєю дружиною, Меланією Трамп, в оздобленій гобеленами великій залі, президент активно спілкувався з дітьми та їх батьками. Присутні репортери могли чути лише те, що казав

президент.

Трамп поділився і своїм передбаченням з дітьми. "Я передбачаю, що Санта добре до тебе поставиться. Справді добре. Краще ніж будь-коли", - сказав він дитині зі штату Міссісіпі, запросивши її завітати колись до Овального кабінету в Білому Домі.

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