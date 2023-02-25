Про що Зеленський домовився із Байденом у Вашингтоні та інші ексклюзивні подробиці року опору від посолки України в США Оксани Маркарової

Напередодні 24 лютого, згадує посолка України у США Оксана Маркарова, про анонсований виступ російського президента Путіна перед повномасштабним наступом дізналася із телефонного повідомлення під час виступу у Жіночому клубі у Вашингтоні та зразу поїхала додому. Посольство розробляло різні плани на випадок повномасштабної війни.

«Тому що ми розуміли: якщо якісь будуть такі ситуації вдома, які зроблять неможливою комунікацію хоча б на якийсь час з центром, то відповідальність на всіх послах буде ще більша. Тому що незалежно від того, чи зможемо ми додзвонитись, чи ні, чи будуть працювати наші лінії комунікацій, чи ні - ми повинні все одно забезпечити зброю, санкції, і все, що нам потрібно забезпечити», - розповідає Маркарова.

Посадовиця каже - Захід дуже швидко запровадив санкції проти Росії, ще і тому, що українська сторона в якості одного з методів стримування пропонувала превентивні санкції. Тоді на це не погодилися американці, але цей тиск, тим не менш зіграв свою роль, вказує Маркарова.

«Той факт, що санкції було ухвалено на другий день після 24 лютого, через декілька днів ще санкції, через тиждень ще санкції, через тиждень ще санкції – це не тому, що всі уряди, включно з американським, дуже швидко рухались в ці дні. Це тому що більшість цих пакетів готувалась місяці до цього, тому що вже було пропрацьовано дуже багато матеріалів, дуже багато інформації з нашого боку було надано», - говорить вона.

В інтерв’ю Тетяні Ворожко Маркарова поділилася новими, раніше невідомими деталями того, що відбувалося у Вашингтоні та у відносинах двох країн за місяці вторгнення та протягом останнього року.

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