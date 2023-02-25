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Про що Зеленський домовився із Байденом у Вашингтоні та інші ексклюзивні подробиці року опору від посолки України в США Оксани Маркарової
Напередодні 24 лютого, згадує посолка України у США Оксана Маркарова, про анонсований виступ російського президента Путіна перед повномасштабним наступом дізналася із телефонного повідомлення під час виступу у Жіночому клубі у Вашингтоні та зразу поїхала додому. Посольство розробляло різні плани на випадок повномасштабної війни.
«Тому що ми розуміли: якщо якісь будуть такі ситуації вдома, які зроблять неможливою комунікацію хоча б на якийсь час з центром, то відповідальність на всіх послах буде ще більша. Тому що незалежно від того, чи зможемо ми додзвонитись, чи ні, чи будуть працювати наші лінії комунікацій, чи ні - ми повинні все одно забезпечити зброю, санкції, і все, що нам потрібно забезпечити», - розповідає Маркарова.
Посадовиця каже - Захід дуже швидко запровадив санкції проти Росії, ще і тому, що українська сторона в якості одного з методів стримування пропонувала превентивні санкції. Тоді на це не погодилися американці, але цей тиск, тим не менш зіграв свою роль, вказує Маркарова.
«Той факт, що санкції було ухвалено на другий день після 24 лютого, через декілька днів ще санкції, через тиждень ще санкції, через тиждень ще санкції – це не тому, що всі уряди, включно з американським, дуже швидко рухались в ці дні. Це тому що більшість цих пакетів готувалась місяці до цього, тому що вже було пропрацьовано дуже багато матеріалів, дуже багато інформації з нашого боку було надано», - говорить вона.
В інтерв’ю Тетяні Ворожко Маркарова поділилася новими, раніше невідомими деталями того, що відбувалося у Вашингтоні та у відносинах двох країн за місяці вторгнення та протягом останнього року.
Повне інтерв’ю дивіться тут
Із нього ви, зокрема дізнаєтеся:
- Чому, незважаючи на те, що Адміністрація США та Пентагон знали про справжній стан української армії та настрої суспільства, у США все одно говорили про швидке досягнення Росією її військових цілей?
- Що відбувалося на зустрічі у Державному департаменті США за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за два дні до вторгнення?
- Чи були в американців сподівання на домовленість з росіянами, і чому українці брали участь у переговорах в Стамбулі?
- Три речі у сприйнятті війни, які змінилися у США після викриття російських звірств у Бучі та інших містах.
- Де і як саме зародився «Рамштайн», Контактна група з оборонної допомоги Україні?
- Про що у Посольстві говорять із представниками ВПК США?
- Унікальну пропозицію Міністерства енергетики США Україні.
- Про що саме говорили президенти США та України у Вашингтоні.
- Деталі військової допомоги та за яких умов запрацює ленд-ліз?
- Про яке майбутнє Росії говорять у Вашингтоні?
- Пропозиції до відбудови Україну від приватних компаній.
- Чому, незважаючи на виклики безпеки, президент США Джозеф Байден приїхав до Києва особисто?
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- Голос Америки
Росія збільшує військову співпрацю з Іраном та КНДР, кажуть в Білому домі
Іран розширює військову підтримку Росії, - про це повідомив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США під час брифінгу для преси у п'ятницю. Він озвучив нові дані, які отримали США, про те, що у листопаді Тегеран відправив до Росії артилерійські та танкові снаряди для використання в Україні.
Міжнародна спільнота ввела санкції та експортні обмеження проти Москви, через війну в Україні. Тому Росія змушена покладатися на держави, що перебувають в ізоляції, як то Північна Корея чи Іран, щоб мати можливість продовжувати війну в Україні.
Джон Кірбі нагадав, що з серпня Іран надав Росії сотні безпілотних апаратів, які Росія використала для атак на критичну інфраструктуру України. У відповідь Іран вимагає від Росії військового обладнання на мільярди доларів.
«Росія пропонує Ірану безпрецедентну оборонну співпрацю, зокрема щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони. Ми вважаємо, що Росія може надати Ірану винищувачі. Іран також прагне придбати додаткове військове обладнання з Росії, включаючи ударні вертольоти, радари, і навчально-бойовий повітряний літак Як-130. Це зробить ситуацію в Україні важчою. Також це, звичайно, зробить безпекову ситуацію на Близькому Сході ще важчою для наших партнерів і друзів, оскільки Іран, здається, отримає вигоду від їхньої співпраці з Росією для зміцнення власної військової могутності» - повідомив з Кірбі.
Іран казав, що постачав дрони Москві до війни. Росія використовувала ці дрони для нападів на цивільну інфраструктуру.
Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе. Такими оцінками в суботу поділилось Міністерство оборони Великої Британії. Британське відомство вказала, що з 15 лютого не надходить повідомлень про використання таких пристроїв, хоча з січня і до початку лютого, були повідомлення про щонайменше 24 такі випадки.
"Величезну кількість було знищено в перші дні року", - йдеться в повідомленні.
Під час брифінгу Кірбі заявив, що Північна Корея також надала зброю російській приватній військовій компанії "Вагнер", яка, за словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, продовжує чинити звірства та порушувати права людини по всій Україні.
- Голос Америки
Байден: Зеленському поки не потрібні F-16
Україні поки не потрібні американські винищувані F-16, вважає президент США Джо Байден. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, опублікованому у п'ятницю.
Відповідаючи на питання журналіста АВС Девід Муйра про те, чи вважає він, що президентові України Володимиру Зеленському зараз потрібні F-16, Байден заявив: "Ні, зараз йому F-16 не потрібні".
На прохання уточнити, чи така позиція означає, що Україна ніколи не отримає такі літаки, Байден заявив, що поки невідомо чого потребуватиме українська оборона.
"Наразі я це виключаю", - додав президент США. Він зауважив, що "наразі, згідно з оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".
США надсилають Україні те, що потрібно для зміцнення позицій України на полі бою "щоб вони могли отримати здобутки навесні та влітку і на початку осені", сказав Байден.
"Ми надсилаємо їм те, що наші досвідчені військові вважають, що їм зараз необхідно. Йому [Зеленському] необхідні танки, артилерія, протиповітряна оборона, включаючи ще HIMARS", - додав президент США.
Україна вже неодноразово озвучувала запити на надання винищувачів F-16, однак у Пентагоні вважають, що винищувачі четвертого покоління не зіграли б наразі вирішальної ролі на полі бою в Україні.
Про в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки цього тижня сказав Заступник міністра оборони США Колін Кол.
"Чи було б для України корисно мати винищувачі четвертого покоління? В певний момент, безумовно так, – каже Кол. - Враховуючи російські засоби протиповітряної оборони, я не думаю, що винищувач четвертого покоління у цей момент був би вирішальним.
І якщо обирати пріоритети протиповітряної оборони, українські посадовці сказали б, що їхній пріоритет номер один — переконатися, що їхні системи протиповітряної оборони можуть продовжувати залишатися дієздатними, шляхом надання їм додаткових систем і додаткових засобів перехоплення. Тож ми справді зосереджені на цій частині, яка полягає в тому, щоб Україна могла захистити свої міста, захистити свої війська від іранських безпілотників, російських крилатих ракет та інших атак з повітря. Я припускаю, що розмови про винищувачі четвертого покоління триватимуть", - сказав посадовець.
Оксана Маркарова: Невідомі раніше деталі року опору від посолки України у США. Інтерв’ю
Невідомі раніше деталі року опору від посолки України у США: в інтерв’ю Тетяні Ворожко посолка України у США Оксана Маркарова поділилася маловідомими деталями того, що відбувалося у Вашингтоні та у відносинах двох країн за місяці вторгнення та протягом останнього року.
У Сан Дієго відбулась акція на честь України. Відео
365 Дзвонів - аби відзначити кожен день боротьби українців за свободу протягом повномасштабної війни. У Сан Дієго відбулась акція на честь України, організована місцевими ветеранами та українською громадою міста.
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