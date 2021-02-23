Дослідники припускають, що носіння окулярів зменшує ризик захворіти на COVID-19

Вірогідність заразитися коронавірусом у людей, які носять окуляри, можливо, в три рази менше ніж у інших. Про це свідчать результати дослідження, проведеного в Індії.

Попередні результати дослідження свідчать, що власники окулярів, можливо, отримують додатковий захист, бо рідше торкаються очей.

«Дотик і потирання очей забрудненими руками може бути важливим шляхом зараження» COVID-19, говориться в публікації, розміщеній на сайті medRxiv, де збираються результати медичних досліджень до їх рецензування.

Нове дослідження показало, що ризик зараження був в 2-3 рази нижче серед тих, хто носить окуляри «протягом тривалого часу», тобто не менше восьми годин на день, наголошується в публікації.

У соціальних мережах активно обговорюють дослідження та звертають увагу на те, що результати є попередніми.

"З подвійню маскою та окулярами, я почуваюсь невразливим", - твітує американський журналіст Деймон Лінкер.

Інші користувачі активно обмінюються порадами з приводу того, як зробити так, що скельця окулярів не запитували якщо носити окуляри разом із маскою.

Дослідження проводилося влітку минулого року в медичному центрі KV COVID Hospital в окрузі Канпурдехат на півночі країни. У ньому взяло участь 304 пацієнти віком від 10 до 80 років.

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