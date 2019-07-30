Тіло українського активіста, якому збирали кошти у США, повернуть на Батьківщину до кінця тижня

Помер Олександр Горбачов - український активіст, якому в США діагностували рак легенів на четвертій стадії. У 2016 році чоловік тимчасово приїхав у Сполучені Штати, проте згодом тут у нього діагностували хворобу, відтак він мусив залишитись на лікуванні в Нью-Йорку.

Після тривалої терапії Олександр вирішив повернутись в Україну, щоб бути поруч з рідними і продовжити лікування там. На початку липня стартувала кампанія збору коштів на благодійній платформі GoFundMe - Олександрові збирали кошти на спеціальний літак із медичним обладнанням. Необхідну суму вдалось знайти, після чого Олександр Горбачов відлетів в Україну. Втім, він не зміг пережити перельоту і помер у п’ятницю 26 липня. Олександрові був 31 рік.

“В п’ятницю зранку він нарешті вилетів в Україну. Але на жаль, Сашкові не вистачило сил подолати цей шлях. Він помер під час планової зупинки літака в Ісландії по дорозі додому. Не витримало серденько. На цій дивовижній ісландській землі, ніби на іншій планеті, він відлетів від нас”, - написала у Facebook журналістка і подруга Олександра Катерина Лісунова.

"Ти хотів полетіти, ти казав "I believe I can fly", ти це зробив, ти в п'ятницю вилетів з невеликого аеропорта Teterboro в сторону України. Але після зупинки в Ісландії ти вирішив залишитись в країні льоду і вогню", - додала Люба Шипович, співзасновниця організації "Razom for Ukriane", до діяльності якої долучався Олександр.

Наразі родичі, які супроводжували Олександра в літаку, залишаються в Ісландії для вирішення бюрократичних питань. Очікується, що вони повернуться в Україну разом із тілом померлого вкінці тижня.

Олександр Горбачов був програмістом й активістом. Він створив популярну в США онлайн-гру Fishing Planet, брав участь в діяльності українських організацій у Нью-Йорку та допомагав розвитку українським IT-стартапам закордоном.

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