Наближений до Путіна олігарх, який нарікав, що не може подорожувати через санкції, продав свій літак – Reuters

Геннадій Тимченко, мільярдер і друг президента Росії Путіна, продав свій приватний літак, згідно до даних реєстрації літаків, повідомляє Reuters. Раніше Тимченко нарікав, що через санкції США він не може використовувати літак.

Тепер власником літака Gulfstream стала дочірня структура Фонду національного добробуту Росії, повідомляє Reuters з посиланням на дані реєстрації.

Представник Тимченка повідомив Reuters, що його компанії «не мали жодного відношення до літака, про який ви вже багато років говорите».

Тимченко, який заробив статки на торгівлі нафтою, і про якого відгукувався Путін, як про одного зі своїх найближчих союзників, купив літак Gulfstream G650 в 2013 році, йдеться в даних реєстрації літаків. Ця модель, зазвичай, коштує біля 60 мільйонів доларів.

Через рік, в 2014 році, уряд США у відповідь на анексію Криму Росією, включив Тимченка до санкційного переліку.

Того ж року Тимченко заявив, що американська корпорація Gulfstream Aerospace Corporation анулювала контракт на обслуговування літака.

«Мій Gulfstream неможливо використовувати через те, що компанія не постачає запчастини і пілоти не мають права користуватись навігацією і вбудованими картами», - заявив Тимченко, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію російського державного агентства TASS.

З того часу, літак було двічі передано до реєстрів літаків різних країн, було змінено реєстраційний номер і назву офшорної компанії, зазначеної в документах.

Reuters відслідкував цей літак, використовуючи номер виробника – унікальний код, що зберігається за літаком весь час.

Інший російський олігарх, який знаходиться під санкціями США, Олег Дерипаска, повернув три приватні літаки, які були у лізингу, після того, як його включили до санкційного переліку, що унеможливило використання цих літаків, повідомила Reuters в травні компанія долучена до операцій з літаками.

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