США ввели санкції проти одного з найбагатших олігархів Молдови

Колишній посадовець Молдови Владімір Плахотнюк та його родина тепер нев'їзні до США. Рішення запровадити візові санкції проти Плахотнюка оприлюднив Держсекретар США Майк Помпео в понеділок.

"Сьогодні, я включаю до переліку колишнього посадовця Молдови та олігарха Владіміра Плахотнюка, через його участь у масштабній корупції", - заявив держсекретар США.

Рішення було прийнято через корупційні дії Плахотнюка під час перебування на державній посаді в Молдові. Ці дії "шкодили верховенству права, значно шкодили незалежності демократичних установ Молдови", йдеться у заяві Держдепу.

"Сьогоднішнє рішення надсилає потужний сигнал, що Сполучені Штати не будуть терпіти корупцію і підтримують народ Молдови у боротьбі з нею. Державний департамент продовжить використовувати ці повноваження, щоб просувати притягнення до відповідальності корупціонерів в цьому регіоні та у світі", - підкреслив Помпео.

Плахотнюка звинувачують у крадіжці грошей з банківської системи країни. Минулого року, Молдова оголосила його у міжнародний розшук. Плахотнюк втік з Молдови після того, як його партія програла вибори. До своєї втечі Плахотнюк та його союзники більше десятка років контролювали ЗМІ, правоохоронні органи, урядові та ділові установи в країні.

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