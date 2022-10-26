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Олігархи з РФ через офшори на острові Мен приховують свої інвестиції на Заході та обходять санкції – WSJ
Російські олігархи, які перебувають під західними санкціями через вторгнення Росії в Україну, змогли вивести сотні мільярдів доларів і приховати західні інвестиції за допомогою мережі офшорів на острові Мен в Ірландському морі (посередині між Ірландією та Великобританією – ред.). Як випливає із розслідування видання The Wall Street Journal, серед тих, хто користувався цією схемою – олігарх Алішер Усманов, голова «Ростеху» Сергій Чемезов, депутат Держдуми Андрій Скоч та речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Розслідувачі дійшли висновку, що зареєстрована на острові Мен компанія Bridgewaters допомагає російським олігархам обходити західні санкції, приховувати свої активи та інвестиції.
Bridgewaters створила цілу «корпоративну імперію». Вона включала інвестиції в американські технологічні компанії, такі як Meta Platforms, Twitter та Airbnb, компанію, яка продає російському уряду апаратуру для спостереження та стеження, а також нерухомість у європейських країнах.
Як пише WSJ, саме за допомогою спеціально організованих Bridgewaters компаній банк ВТБ інвестував близько 300 млн дол через DST Global у Twitter та китайського ретейлера JD.com.
За даними видання, мережею офшорів користувалися родичі члена російського парламенту Андрія Скоча, керівника «Ростеху» Сергія Чемезова та прес-екретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Так, у 2014 році Bridgewaters створила компанію для зберігання 1 млн дол Тетяни Навки, яка стала дружиною Пєскова у 2015 році.
Крім того, мережа офшорів допомогла олігарху Алішеру Усманову приховати факт володіння літаком Airbus A340 вартістю понад 350 млн дол. Він вилетів з Мюнхена до Узбекистану невдовзі після того, як ЄС заборонив польоти російськими літаками, і через кілька годин після того, як ім’я олігарха було додано в списки санкцій ЄС. Власником літака була офшорна компанія.
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Представник транспортного регулятора Німеччини у розмові з журналістами зазначив, що на той момент «зв’язок літака з Усмановим був не зрозумілий», інакше «європейське небо було б для нього закрите і він не зміг би злетіти».
Через мережу Bridgewaters Усманову також вдалося інвестувати 175 млн дол в американський лазерний стартап Quanery під час первинного розміщення акцій. Первинне публічне розміщення акцій проходило незадовго до початку російського вторгнення в Україну. У Міністерстві фінансів США WSJ заявили, що «звичайно, відстежують» діяльність Bridgewaters, але не надали подробиць.
Джерело журналістів, «знайоме з ситуацією», сказало, що в Офісі з контролю за іноземними активами (OFAC), який займається реалізацією санкцій, не знали про частку Усманова в Quanergy.
Bridgewaters заявила, що діяла законно, а її керуючий директор Марк Віл сказав, що торік компанія припинила відносини з кількома клієнтами. Він відмовився розкривати подробиці, посилаючись на конфіденційність клієнтів. Віл додав, що Bridgewaters «не бере участі в ухиленні від санкцій».
Представник Усманова сказав, що олігарх ніколи не намагався приховати свої активи та не зв’язаний з Кремлем. Він «категорично відкидає твердження», що Усманов використав мережу підставних компаній. «Нічого такого ніколи не відбувалося», – додав представник російського олігарха.
Щоб встановити зв’язки російських олігархів та чиновників, журналісти проаналізували тисячі корпоративних документів із попередніх розслідувань Pandora, Paradise та Panama Papers. Видання також вивчило електронні листи, інвестиційні документи, реєстри акціонерів, корпоративні документи (загалом із 20 країн, включаючи США).
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- Голос Америки
Посольство США в Україні нагадало українцям, що до 8 листопада можна податись на лотерею "Зелена картка"
Посольство США в Україні поширило інформацію, що в Україні триває дія програми розіграшу диверсифікаційної візової лотереї “Зелена картка”, попри воєнний стан в країні.
У Twitter дипломатичне відомство США в Україні наголошує, що заявка на участь в лотереї безкоштовна:
“До уваги аплікантів лотереї на 2024 рік. Оплата за участь у Диверсифікаційній візовій програмі не стягується. Остерігайтеся шахраїв, які говорять протилежне! Подавайте заявку на участь у Диверсифікаційній візовій програмі безкоштовно”.
"Навіть в умовах війни Сполучені Штати зберігають свою відданість різноманітності через проведення Диверсифікаційної візової програми", - твітувало посольство минулого тижня.
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Традиційно дія лотереї стартує із початком нового фіскального року у США - цього року розіграш розпочався 5 жовтня і триватиме до 8 листопада.
За законом, ухваленим ще в 1990 році, США щороку можуть прийняти 55 тисяч іммігрантів з різних країн світу для сприяння різноманітності у США. Втім переможцями лотереї оголошують 100 тисяч людей, оскільки частина переможців можуть відмовитись від картки або не пройти співбесіду.
За даними Державного департаменту США, торік заявки на участь у Програмі імміграційних віз подали понад 12 мільйонів людей з усього світу. Україна входить у десятку країн, від яких громадяни найчастіше перемагають.
Росія відпрацьовує відповідь на ядерні напади, на тлі зростання напруги через звинувачення у можливій атаці "брудною бомбою"
БІЛЯ ЛІНІЇ ФРОНТУ НЕ ХЕРСОНЩИНІ, Україна, 26 жовтня (Reuters) – Росія відпрацювала відповідь на ядерний напад у середу під час навчань, у яких брали участь атомні підводні човни, стратегічні бомбардувальники та балістичні ракети. Навчання відбуваються у час, коли напруга висока через те, що Росія звинувачує Україну у буцімто намірах застосувати «брудну бомбу».
Президент Росії Володимир Путін дистанційно спостерігав за щорічними навчаннями під назвою «Гром» або «Грім», під час яких здійснюються тестові запуски, щоб перевірити готовність ядерних сил Москви, а такої продемонструвати їхню силу.
Російські офіційні особи заявили, що випробувальні запуски балістичних і крилатих ракет, здатних нести ядерну зброю, пройшли успішно.
Інформаційне агентство РІА цитує Путіна, який заявив, що потенціал конфлікту в світі та регіоні залишається високим.
Напередодні Пентагон заявив, що Росія повідомила про свій намір провести навчання в той час, коли НАТО відпрацьовує використання ядерних бомб, у своїх щорічних військових навчаннях «Стійкий полудень» в Європі.
Демонстрація ядерних потужностей викликає увагу, оскільки Росія відступає в Україні та звинувачує її в планах підірвати «брудну бомбу» з радіоактивним матеріалом.
Київ і Захід кажуть, що немає жодних доказів цього звинувачення і що попередження, схоже, спрямоване на ескалацію напруги у війні в Україні або служить виправданням для ескалації на полі бою з боку Росії.
Західні офіційні особи висловили побоювання, що у Москви може виникнути спокуса використати малопотужну «тактичну» ядерну зброю в Україні, щоб спробувати змусити Київ капітулювати в той час, коли українські війська просуваються в окуповану Росією Херсонську область, погрожуючи серйозною поразкою Москві.
Президент США Джо Байден у вівторок попередив Москву, що такий крок буде «неймовірно серйозною помилкою».
Путін, який головуватиме на засіданні Ради Безпеки пізніше в середу, попередив, що Росія має право захищати власну територію, використовуючи будь-яку зброю зі свого арсеналу, яка включає найбільший у світі ядерний арсенал, але не говорив саме про тактичну ядерну зброю.
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РОСІЯ ІНФОРМУЄ КИТАЙ ТА ІНДІЮ
Російські офіційні особи заявили, що захисна ядерна парасолька Москви поширилася на чотири регіони України, які, за словами Путіна, він анексував. Претензії Путіна на анексію не визнають ні Київ, ні Захід, які також наголошують на бажанні уникнути ядерного конфлікту.
Через день після того, як Росія опублікувала свої звинувачення в «брудній бомбі» в Раді Безпеки ООН, міністр оборони Росії Сергій Шойгу поінформував свого китайського колегу Вей Фенхе, передавши під час відеоспілкування стурбованість Москви буцімто «можливими провокаціями» з боку Києва з використанням “брудної бомби", повідомило міністерство Шойгу.
Близький соратник Путіна, Шойгу, провів подібну відеоконференцію зі своїм індійським колегою.
Раджнат Сінгх, міністр оборони Індії, сказав Шойгу, що жодна сторона не повинна використовувати ядерну зброю у війні в Україні.
"Перспектива використання ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам людства", - сказав Сінгх Шойгу.
Сінгх закликав до швидкого вирішення конфлікту шляхом діалогу та дипломатії, перспектива, яка наразі здається віддаленою після восьми місяців війни на тлі успішного контрнаступу України, який змусив російські війська відступити.
З Пекіна не було негайного повідомлення про те, що Вей Фенхе сказав Шойгу.
Вашингтон заявив пізно у вівторок, що повідомлення Москви про плани провести ядерні навчання знизило ризик прорахунку під час «безрозсудної» російської ядерної риторики.
Згідно з новим договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Росія зобов'язана вчасно інформувати про такі запуски ракет, заявили офіційні особи США.
Навчання становлять потенційний виклик для Сполучених Штатів та їхніх союзників на тлі ядерних попереджень Путіна, хоча західні офіційні особи висловили впевненість у тому, що вони здатні відрізнити російські навчання від будь-яких кроків Путіна, спрямованих на виконання своїх погроз.
Цього місяця НАТО проводить власні щорічні ядерні навчання за участю бомбардувальників B-52 США, 14 країн і до 60 літаків.
Відколи російські війська зазнали серйозної поразки в Україні у вересні, Путін збільшив свої зусилля: він призвав сотні тисяч резервістів, оголосив про “анексію” окупованих територій і озвучив погрози ядерною зброєю.
«Бойові бджоли»: як волонтерська група допомагає українським добровольцям. Відео
«Бойові бджоли» - волонтерська група з такою войовничою назвою навчає домедичній допопозі та тактиці ведення бою воїнів української територіальної оборони та добровольчих формувань.
- Голос Америки
"Не зобов'язані виконувати санкції США та ЄС" - ПАР дозволило пришвартуватсь яхті російського олігарха
Південна Африка дозволила пришвартуватись яхті російського олігарха Олексія Мордашова, попри запроваджені проти нього міжнародні санкції.
"Південна Африка не має юридичного зобов'язання виконувати санкції, запроваджені США та ЄС", - йдеться в заяві Вінсента Магвеньї, речника президента країни, пишуть ЗМІ.
Речник уточнив, що Південно-Африканська Республіка зобов'язана виконувати лише санкції затверджені ООН.
Мер Кейптауна Геордін Гілл-Люїс в понеділок закликав керівництво країни не давати дозволу на захід яхти, пише BBC з посиланням на твіт посадовця, в якому той заявляв, що "в нашому місці немає місця посібникам та помічникам путінської війни".
Раніше цього місяця яхта перебувала в Гонконгу.
Тоді Сполучені Штати попередили Гонконг, що той ризикує зіпсувати собі репутацію фінансового центру, якщо дасть притулок тим, хто ухиляється від санкцій, пише AFP.
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"Можливе використання Гонконгу як безпечної гавані особами, які ухиляються від санкцій багатьох юрисдикцій, ще більше ставить під сумнів прозорість бізнес-середовища" — сказав AFP представник Держдепартаменту США.
"Репутація Гонконгу як фінансового центру залежить від дотримання міжнародних законів і стандартів", - додав він.
Вартість розкішного судна Nord, довжиною 142 метри, оцінюється в 500 мільйонів доларів США.
В статті викроистано інформацію АFP.
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