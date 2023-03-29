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- Голос Америки
США непокоїть можлива участь спортсменів з РФ та Білорусі у Олімпійських іграх
США занепокоєні, через можливість участі спортсменів з Білорусі та Росії в Олімпійських іграх, заявив речник Держдепу США Ведант Пател на брифінгу для преси у вівторок.
"Ми продовжуємо консультуватись з Олімпійським та паралімпійським комітетами США та іншими країнами, які поділяють наші переконання, і розглядаємо рекомендації МОК міжнародним федераціям щодо можливої участі російських, або білоруських спортсменів", - сказав Пател у відповідь на прохання прокоментувати позицію МОК, щодо можливої участі спортсменів цих країн в міжнародних змаганнях.
"Нас продовжують серйозно турбувати прямі зв'язки олімпійських та паралімпійських спортсменів з військом і органами безпеки Росії та Білорусі, а також механізми втілення рішення МОК, які не було озвучено в сьогоднішній новині", - додав речник.
У вівторок президент МОК Томас Бах рекомендував міжнародним федераціям та організаторам змагань допустити спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в якості нейтральних спортсменів. Він, однак, зазначив, що ця рекомендація не стосується Олімпійських ігор 2024 року і відповідну рекомендацію буде видано окремо. Бах у своїй заяві від імені МОК засудив вторгнення Росії до України і назвав його "зухвалим порушенням Олімпійського перемир'я, яке діяло на той момент, та Олімпійського статуту".
Україна та низка інших країн виступають проти участі російських та білоруських спортсменів в міжнародних змаганнях. Олімпійський комітет розкритикував рекомендацію МОК і назвав її "днем ганьби". Російський Олімпійський комітет назвав рекомендацію МОК дискримінаційною.
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«США дійсно розуміють - якщо вони припинять нам допомагати, то ми не переможемо», Зеленський в інтерв’ю АР
Президент України Володимир Зеленський підкреслив вирішальне значення міжнародної підтримки і особливо допомоги Сполучених Штатів для успіху української протидії російській агресії.
Володимир Зеленський скористався інтерв’ю американському інформаційному агентству Associated Press (AP), щоб наголосити зокрема на важливості захисту міста Бахмут в Донецькій області, де зараз відбуваються запеклі бої.
На думку українського президента Москва використала б захоплення міста для переконування міжнародної спільноти у тому, що Україна мусить йти на «неприйнятні» компроміси.
«Це буде для нього (Путіна) перемога. Він її продаватиме. Він продасть ту перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану, всім іншим країнам, Бразилії, Латинській Америці», - цитує AP Володимира Зеленського.
Агентство також передає, що Зеленський в інтерв'ю сказав про його стурбованість тим, що на хід війни можуть вплинути «пересування політичних сил у Вашингтоні».
«Сполучені Штати дійсно розуміють, якщо вони припинять нам допомагати, то ми не переможемо», - сказав президент.
У зверненні до українців напередодні Володимир Зеленський окремо дякував активістам в різних країнах, які сприяють міжнародній підтримці України.
«Я хочу сьогодні подякувати кожному й кожній, хто за покликом свого серця у різних країнах, на різних майданчиках, різними словами, але однаково чесно й сильно нагадує світу, що російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим», - сказав президент 28 березня.
AP повідомляє, що інтерв’ю з українським президентом відбувалося у потязі в дорозі з міста Суми до Києва.
У викладі інтерв’ю агентство зауважує, що у Києві очевидно знають, що серед американських політиків є діячі, які висловлюють сумніви щодо доцільності надання масштабної допомоги Україні.
В статті підкреслено, що «Зеленський не згадав ім’я Трампа, чи будь-кого з інших політиків - республіканців, з якими йому можливо довелося б мати справу, якби вони перемогли б на виборах 2024 року», але сказав, що він «турбується».
Агентство згадує про ймовірного суперника Дональда Трампа, губернатора штату Флорида Рона Десантіса, який нещодавно назвав російську війну проти України «територіальною суперечкою», що не має вирішального значення для інтересів США.
Десантіс згодом сказав, що його висловлювання «були неправильно охарактеризовані» і підкреслив, що вважає російську війну вторгненням, а президента Путіна назвав «ворожим до США» і «воєнним злочинцем».
Володимир Зеленський окремо наголосив, що прагне розмовляти з китайським президентом Сі Цзіньпінем, який нещодавно здійснив триденний державний візит до Москви, який називають виявом підтримки Путіна.
«Я хочу розмовляти з ним (з Сі Цзіньпінем). Бо у мене були з ним контакти до повномасштабної війни. Але увесь цей рік, більше року, я не мав. І я справді чекаю, коли наші команди знайдуть вирішення», - сказав український президент.
Міжнародний Саміт за демократію у Вашингтоні – Україна у центрі уваги. Відео
Сполучені Штати, Нідерланди, Південна Корея, Замбія і Коста-Ріка цього тижня спільно проводять вже другий Саміт за демократію. У наступні кілька днів на віртуальні засідання зберуються лідери, представники громадянського суспільства і приватного сектору 120 країн світу.
- Голос Америки
План Ґроссі для ЗАЕС: захищати «об'єкт, а не територію» і вивести російську зброю з території станції
Керівник агенції з ядерної енергетики ООН планує запропонувати новий підхід до створення безпечних умов для роботи Запорізької атомної електростанції. Розмовляючи з агентством Reuters напередодні своєї поїздки до окупованого російськими військами Запоріжжя, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі сказав, що його спроба досягти згоди щодо ЗАЕС “все ще жива”.
«Я впевнений, що можна встановити певну форму захисту, можливо, не наголошуючи стільки на ідеї зони, скільки на самому захисті: що люди повинні робити або не повинні робити, щоб захистити (завод) мати територіальну концепцію», – сказав Ґроссі у розмові, яку записала з ним агенція Reuters.
Він наразі не оприлюднює повного тексту угоди щодо захисту окупованої Росією Запорізької АЕС, але коригує її відповідно до позиції України, сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.
“Я в жодному разі не здаюся. Я думаю, навпаки, нам потрібно примножувати наші зусилля, нам потрібно продовжувати”, - цитує інформагентство Рафаеля Ґроссі.
Дипломати, на яких посилається Reuters, кажуть, що остання пропозиція Гроссі більше не включає визначений радіус навколо заводу для позначення “зони безпеки”, оскільки Україна не хоче угоди, що фактично визнала б чи дозволила російську військову присутність на станції.
Інші елементи плану Гроссі включають відсутність вогневих ударів “з чи по” ЗАЕС, а також виведення важкого озброєння з території навколо станції.
Як повідомляв Голос Америки, Ґроссі цього тижня планує відвідати найбільшу в Європі атомну електростанцію ЗАЕС.
Перебуваючи у понеділок у Запоріжжі, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Ґроссі заявив, що Україна «має цілковиту підтримку МАГАТЕ».
У своєму твітер-повідомленні МАГАТЕ повідомляє, що Ґроссі побував і на Дніпровській ГЕС, яка «є важливою складовою ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції».
Агентство Reuters цитує слова президента Зеленського, який сказав, що «без негайного виведення російських військ і персоналу із Запорізької АЕС і прилеглих районів будь-які ініціативи щодо відновлення ядерної безпеки приречені на провал».
Ґроссі назвав ситуацію на заводі «дуже небезпечною» і дуже нестабільною. З моменту вторгнення Росії станція 6 разів втрачала зовнішнє джерело живлення, змушуючи персонал запускати аварійні дизельні генератори для охолодження реакторів.
За словами Ґроссі, загрозлива ситуація склалася з водопостачанням через окупацію росіянами Нової Каховки, де розташована Каховська ГЕС, адже воду з водосховища використовують для охолодження реакторів.
- Голос Америки
Покарання російських воєнних злочинців є винятково важливим пріоритетом - заступниця генпрокурора США
Покарання російських воєнних злочинців - "винятково важливий пріоритет" для Міністерства юстиції США, який нагадує процес із притягненням до відповідальності нацистів. Про це заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако під час Саміту за демократію, що проходить у Вашингтоні.
За словами заступниці генпрокурора США, оновлений закон про воєнні злочини, який Конгрес ухвалив у грудні, дозволить притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців, що можуть спробувати знайти прихисток на території Сполучених Штатів.
"Це відповідає роботі, яку ми проводили історично, щоб притягнути до відповідальності нацистських воєнних злочинців. Конгрес діяв, щоб надати нам такі ж повноваження щодо російських воєнних злочинців, які можуть приїхати до Сполучених Штатів. Цьому немає прихистку. І ця країна не є притулком", - зазначила заступниця генпрокурора.
Ліза Монако зауважила, що Мін’юст США вже конфіскував активи російських олігархів та їхніх підставних осіб на понад 500 млн доларів: від розкішних яхт в Іспанії та на Фіджі до будинків у Гемптонсі.
Також заступниця генпрокурора наголосила, що представники генпрокуратури США безпосередньо на місцях допомагають українським колегам у зборі доказів та формуванні кримінальних справ. "Ми абсолютно віддані тому, щоб продовжувати надавати підтримку, яку ми вже надаємо Україні. І ми підтримуємо цілу низку міжнародних розслідувань, Міжнародного кримінального суду, Генеральної прокуратури України, ООН, ОБСЄ. Ми вже робимо чимало, зокрема безпосередньо в Україні, включно з нашою групою з розслідування воєнних злочинів, яку генеральний прокурор призначив минулого року. Тому це винятково важливий пріоритет для Міністерства юстиції", - зазначила пані Монако.
Крім того, заступниця генпрокурора анонсувала, що США незабаром посилять контроль за дотриманням Закону про реєстрацію іноземних агентів. За її словами, в найближчі місяці будуть оприлюднені нові правила для уточнення переліку видів діяльності, які вимагатимуть реєстрації відповідно до закону. Монако зазначила, що це пов'язано зі спробами Кремля сіяти російську пропаганду та впливати на громадську думку серед американців.
"Минулого літа міністерство звинуватило росіянина у багаторічних спробах вербувати та керувати політичними групами у Флориді, Джорджії та Каліфорнії від імені ФСБ Росії. Російський громадянин керував цими групами для публікації проросійської пропаганди та координував висвітлення цієї діяльності в російських ЗМІ. Американський народ має право знати, коли іноземний уряд намагається вплинути на політичні рішення чи громадську думку тут, у США. У Міністерстві юстиції ми робимо все можливе, щоб викрити цю поведінку. Ми працюємо з Конгресом, щоб модернізувати наш Закон про реєстрацію іноземних агентів та дати нам інструменти, які потрібні у відповідь на сьогоднішнє загрозливе середовище", - наголосила заступниця міністра юстиції США Ліза Монако.
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