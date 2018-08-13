Зла, але нерозумна - Трамп розкритикував колишню помічницю

У вівторок виходить книга "Без завіси" за авторства колишньої помічниці президента Дональда Трампа Омарози Маніго-Ньюман, повідомляє USA Today.

Виступаючи напередодні виходу книги Маніго-Ньюман заявила, що таємно робила звукозапис в Білому домі в грудні 2017 року, коли їй оголосив про її звільнення Голова адміністрації Джон Келлі.

На записі також є і президент Трамп, який висловлює здивування її звільненнями, стверджуючи: "мені про це не повідомляли". Маніго-Ньюман сказала, що буде оприлюднено більше записів, заявивши: "... я розголошу ще багато чого".

В понеділок Трамп відповів у Twitter своїй колишній помічниці, яка також раніше брала участь в телевізійному шоу "Стажер", яке вів Трамп.

"Дивна Омароза, яку три рази звільняли на "Стажері" тепер остаточно звільнили. В неї ніколи не вдавалось і не вдасться. Вона зі сльозами просила мене про роботу і я сказав: "Добре". В Білому домі її ненавиділи. Вона була зла, але не розумна.

Я її майже не бачив, але чув погані речі. Недобре ставилась до людей і постійно пропускала зустрічі і роботу. Коли генерал Келлі приєднався до команди він сказав, що вона програє і не створює нічого крім проблем. Я сказав йому спробувати виправити ситуацію, тому що вона ЧУДОВО про мене відгукувалась – до того часу, як її звільнили!"

Маніго-Ньюман набула популярності за роль негативного персонажа на шоу "Стажер" і "Зірковий стажер". Омароза працювала в передвиборчій кампанії Трампа, а після того, як Трамп виграв вибори, вона отримала посаду в Білому домі.

Омароза обіймала посаду помічниці президента і директора з комунікацій Служби громадських зв'язків. Її зарплатня складала 179 700 доларів на рік, що є найвищим посадовим окладом, який дозволено сплачувати на цій посаді.

Ряд осіб назвали той факт, що Омароза робила таємні записи в Білому домі порушенням національної безпеки.

Колишній прес-секретар Білого дому Шон Спайсер сказав Fox News у неділю, що аудіозаписи "є значним порушенням кожного протоколу з безпеки". Ронна Макденіел, голова Національного республіканського комітету заявила, що дії Маніго-Ньоюман має бути покарана за законом.

"Я ще ніколи не чув про більш серйозне порушення протоколу, - сказав Нед Прайс, який був речником Національної ради безпеки США за часів адміністрації Обами, - це не тільки незвично це – безпрецедентно".



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