Cухопутні війська США розпочинають випробування екзоскелетів

Військові 10-ї гірсько-стрілкової дивізії Сухопутних військ США (US Army) першими на практиці випробують просунутий прототип екзоскелета ONYX компанії Lockheed Martin, який, за словами розробників, дозволить зменшити ризик травм у військових, допоможе із перенесенням вантажів та пересуванням на полі бою. Про це повідомляє видання Army Times.

ONYX фокусується на зменшенні навантаження на коліна та стегна.

"Найскладніші елементи пересування у гірській місцевості, особливо із додатковим вантажем, рух вгору сходами, або підйому на гору, створюють серйозне навантаження на витривалість військових та загрожують травмами спини, стегон, або колін. Екзоскелет дозволяє воїну перенести вагу вантажу з власного тіла на пристрій", - відзначає видання. Сайт компанії Lockheed Martin відзначає, що вбудовані у екзоскелет датчики передають до вбудованого комп'ютера інформацію про швидкість, напрямок та кут руху, який спрямовує роботу електромеханічних приводів на рівні колін. Екзоскелет надає необхідний імпульс у потрібний час, сприяючи випрямленню коліна. Як повідомляється, при створенні прототипу використані технології системи B-Temia, яка допомагає людям із ураженням кінцівок.

Видання також відзначає, що військові даного підрозділу Сухопутних військ США цього року також першими випробують роботизовані машини для перенесення вантажів.

Дивіться також: Жити Олегу Сенцову залишається недовго – адвокат політв'язня