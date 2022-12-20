ООН виділив додаткові $20 млн українським волонтерам та громадським організаціям

ООН виділив додаткові $20 млн. з Українського гуманітарного фонду на підтримку 300 представників громадянського суспільства, громадських організацій та волонтерських груп. Про це заявила постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун.

Деніз Браун наголосила на тому, що робота, яку виконують всі ці групи, вражає, втім за 10 місяців війни вони вичерпали свої ресурси та потребують допомоги, щоб підтримувати життєво важливу допомогу народові України.

Офіс координації гуманітарних справ ООН з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже виділив на операції в Україні $252 млн. Це включає $192 млн. з Українського гуманітарного фонду та $60 млн. з Центрального фонду екстреної допомоги.

Понад $55 млн. з загальної допомоги ООН пішло на забезпечення генераторами лікарень, центрів для тимчасово переміщених та інших критично важливих об’єктів, а також закупівлі зимового одягу та товарів для людей в Україні, які зіткнулись з енергетичною кризою посеред зими.

У вівторок, 20 грудня, в Конгресі США оприлюднили фінальний текст законопроекту про урядовий бюджет на 2023 рік. Документ займає 4 155 сторінок та передбачає $1,7 трильйона доларів витрат на 2023 фінансовий рік в США.

Серед іншого, законопроект містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає $45 мільярдів витрат. Це майже на $8 мільярдів доларів більше, ніж $37,7 мільярдів, які запитував Білий Дім для України у листопаді цього року.

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