Червоний Хрест закликає забезпечити евакуацію людей з Маріуполя, ООН повідомляє про 1,5 мільйонів біженців з України

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав забезпечити евакуацію цивільного населення із Маріуполя.

"Невдалі спроби (евакуації) вчора і сьогодні підкреслюють відсутність детальної і функціонуючої згоди між сторонами конфлікту", - йдеться у заяві. Там підкреслено, що Червоний Хрест - "нейтральний та безсторонній гумінатарний посередник", що закликає сторони чітко окреслити конкретний час, місце й маршрути евакуації.

"Ми продовжуємо нагадувати сторонам конфлікту про їхні зобов'язання поважати міжнародне гуманітарне право і захищати цивільне населення та інфраструктуру", - підкреслює Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Тим часом, у неділю Маріупольська міська рада повідомила: "Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно".

Там також зазначили: "Колона із гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки що пункту призначення не дісталася і на даний час знаходиться в дорозі".

Напередодні президент Росії Володимир Путін звинуватив "неонацистів" у тому, що вони не випускають цивільне населення з Маріуполя, повідомляють російські медіа.

За 10 днів російської війни понад 1,5 мільйонів біженців з України перетнули кордони сусідніх держав, повідомив Верховний комісар ООН із питань біженців Філіппо Гранді. За його словами, це криза із біженцями у Європі, що зростає найшвидшими темпами із часу Другої світової.

Крім того, в ООН порахували, що від початку військового вторгнення Росії 24 лютого до 4 березня в Україні загинули понад 350 мирних громадян та ще 707 - отримали поранення. Серед загиблих – 28 дітей.

За даними правозахисного бюро ООН, більшість людей загинули від вибухової зброї з великою площею ураження, зокрема, внаслідок обстрілів із важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетних і авіаційних ударів.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є "демілітаризація і денацифікація України".

У статті використано матеріали УНІАН, "Радіо Свобода", Ria.ru