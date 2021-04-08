ООН закликає донорів профінансувати гуманітарну допомогу Україні, а сторони - не руйнувати критично важливу інфраструктуру Донбасу

ООН закликала донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні. Напередодні речник генсека організації Стефан Дюжжарик повідомив, що із 168 мільйонів доларів, які ООН і гуманітарні партнери запросили для допомоги східним регіонам України, наразі виділено трохи більше 9-ти, тобто 5,5%.

На прес-конференції Дюжжарик повідомив, що нещодавні обстріли пошкодили лінію електропередач поблизу Південно-Донбаського водогону. Це перервало водопостачання для понад мільйона людей у 50 населених пунктах по обидва боки контактної лінії.

"Хоча пошкодження ліній електромереж швидко відремонтували, ми закликаємо всі сторони не завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі з водопостачання на сході України... А також закликаємо забезпечити безумовний доступ до (гуманітарної - прим. ГА.) допомоги тим, хто її потребує", - сказав Дюжжарик.

Водночас, нині заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован повідомив, що Україна може отримати додаткове фінансування у розмірі понад 2 з половиною мільярда доларів.

Ця сума - частина зобов'язання країн із найбільш потужними економіками світу посилити ресурси Міжнародного валютного фонду на 650 мільярдів доларів, аби надати більше допомоги країнам, що розвиваються, для подолання наслідків пандемії.

Рашкован пояснив, що спершу пропозицію має ухвалити рада директорів МВФ, а країни-члени – виділити ресурси. Яким чином держави зможуть використати ресурси теж має визначити фонд. За словами Рашкована, засідання щодо алокації коштів може відбутися влітку.

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