Після заклику Ілона Маска, в ООН оприлюднили план боротьби з голодом, що потребує 6 млрд доларів пожертв

Продовольча програма ООН (WFP) закликала мільярдерів пожертвувати 6,6 млрд дол, щоб врятувати 42 мільйони людей від голоду. Відповідний заклик а також детальний план програми, розміщено на сайті організації.

Згідно з програмою, допомогу буде спрямовано нужденним в 43 країнах світу, через прямі поставки їжі, надання ваучерів на купівлю продовольства. Певний обсяг видатків також спрямується на адміністрування та підзвітність.

Директор продовольчої програми Девід Бізлі звернувся до Ілона Маска у Twitter: "Криза голоду є нагальною, безпрецедентною та такою, якій можна запобігти. Ілоне Маск, ви просили про чіткий план і відкриту звітність. Ось вони!"

На початку місяця найбагатша людина світу мільярдер Ілон Маск заявив, що продасть акції своєї компанії-автовиробника Tesla і пожертвує гроші, якщо ООН зможе довести, що пожертва обсягом приблизно 6 мільярдів доларів, може розв'язати проблему голоду в світі.

Минулого місяця Бізлі сказав в програмі CNN "Пов'язаний світ", що пожертва у 6 мільярдів доларів може врятувати від смерті 42 мільйони людей.

"Якщо WFP може описати в цій низці твітів, як саме 6 млрд дол можуть вирішити проблему світового голоду, я одразу продам акції Tesla і зроблю це", - написав тоді Маск в соцмережі.

"Однак оцінку має бути розміщено у відкритих джерелах, щоб громадськість бачила як саме витрачатимуться гроші", - додав він.

Статки Маска становлять майже 300 мільярдів доларів.

Акції Tesla зросли більш ніж на 40% за жовтень, після того, як компанія оприлюднила показники виручки за четвертий квартал. Минулого тижня Маск продав частину акцій Tesla, повідомляють оглядачі.

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